Egypti nousi historiansa ensimmäiseen voittoon MM-kisoissa ja samalla lohkokärkeen.
Egypti kampesi tappioasemasta 3–1-voittoon Uutta-Seelantia vastaan jalkapallon MM-kilpailujen G-lohkon ottelussa Vancouverissa.
Uusi-Seelanti johti peliä Finn Surmanin 15. minuutilla kulmapotkusta puskemalla maalilla, kunnes Egypti tasoitti 58. minuutilla Mostafa Zikon puskuosumalla.
67. minuutilla Egyptin supertähti Mohamed Salah painoi näiden kisojen ensimmäisen maalinsa. Ziko tarjoili nopean hyökkäyksen päätteeksi upean kantapääsyötön ja Salah sijoitti pallon alakulmaan.
Voit katsoa osuman ylälaidan videolta.
Trézéguet puski matsin päätöskaapin Egypille 82. minuutilla kulmapotkusta.
Voitto on Egyptille historian ensimmäinen miesten MM-lopputurnauksessa. Se pelaa neljättä kertaa MM-kisoissa.
Egypti nousi myös G-lohkon kärkeen. Sillä on neljä pistettä. Iran ja Belgia ovat kahdessa pisteessä ja Uusi-Seelanti jumbona yhdellä pinnalla.