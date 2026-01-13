Miesten jääpallomaajoukkue laittoi vastustajan maaliverkot tötterölle toisena peräkkäisenä päivänä lajin MM-kisoissa Porissa. Suomi kukisti tiistain iltapäiväpelissä Unkarin 19–0.
Kotijoukkueen paremmuus kirkastui toisella puoliajalla, jolla isännät tekivät 12 maalia.
Yhdeksän suomalaista pääsi maalinteon makuun. Kolmen maalin miehiä olivat Emil Fedorov, Niklas Holopainen ja Tuukka Ässämäki.
Ottelu veti Porin tekojään katsomoihin 1 253 katsojaa. Maanantaina Suomi avasi kisat 14–1-voitolla Yhdysvalloista, joten kahden ottelun jälkeen Suomen maaliero on 33–1.
Miesten alkusarjassa joukkueet kohtaavat toisensa kertaalleen. Suomi kohtaa keskiviikkona Hollannin, torstaina Norjan ja perjantaina ennakkosuosikki Ruotsin. Neljä parasta etenee MM-välieriin.
Naisten MM-turnaus alkaa keskiviikkona. Mukana ovat Suomi, Ruotsi, Norja ja Yhdysvallat.