Kongon demokraattinen tasavalta iski yllätysjohtoon Englantia vastaan.
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Jalkapallon MM-kisat 2026
11.6.–19.7.
MTV lähettää 52 ottelua MTV Katsomossa sekä 32 peliä myös MTV3-kanavalla. Tarkemmat ottelukohtaiset tiedot löydät tästä otteluohjelmasta.
Laukaus oli ottelun ensimmäinen.
Se upposi maaliin.
Kongon demokraattinen tasavalta siirtyi johtoon suursuosikki Englantia vastaan jalkapallon MM-kilpailujen ensimmäisen pudotuspelikierroksen ottelussa. Atlantassa tahkottavaa taistoa oli takana kuusi ja puoli minuuttia.