Kuohuva kuuluu moniin kevään ja kesän juhliin. Nappaa asiantuntijan vinkit juhlakuohuviin! Mukana on myös alkoholiton vaihtoehto.

Huomenta Suomessa perehdyttiin maanantaina hyvän kuohuviinin ja kuohuviinilasin saloihin. Viinilaseihin perehtynyt asiantuntija muistutti, että lasivalinnalla voi olla yllättävän paljon vaikutusta juomakokemukseen.

Mutta mitä kuohujuomaa lasiin sitten kannattaisi kevään ja kesän juhlissa kaataa? Viiniasiantuntija Ilkka Sirén antoi kolme juomatärppiä juhlapöytään.

Juhlajuomiin kannattaa hieman panostaa

Suomalaiset ovat yleensä hyvin hintatietoisia kuohuviinikuluttajia, ja edullisemman hintaluokan juomat tuppaavat käymään paremmin kaupaksi. Juhlissa tilanteen soisi kuitenkin olevan hieman toinen.

– Nyt kun puhutaan valmistujaisjuhlista, niin kyllähän niihin voi vähän panostaa. Kun kerran elämässä tällaisia tilanteita tulee vastaan, Sirén muistutti.

Viiniasiantuntija suosittelee nappaamaan juhlapöytään esimerkiksi supetrendikästä pét nat -kuohuviiniä tai samppanjan haastavaa cremantia. Myös alkoholittomien kuplivien joukosta löytyy tänä päivänä laadukkaita vaihtoehtoja.

– Tämä on tällainen kupliva tee. Joku saattaa miettiä, että miksei valita vaan alkoholitonta viiniä. Se on vähän ongelmallinen, koska rypälemehu täytyy tehdä ensin viiniksi, ja sitten siitä täytyy poistaa se alkoholi. Prosessi on aika kallis ja raskas.

