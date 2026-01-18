Suomen naisten jääpallomaajoukkue päätti Porin MM-kotikisat pronssiottelun 0–3-tappioon Yhdysvalloille.
Suomi ei tehnyt neljän maan kisoissa ainuttakaan maalia alkusarjassa, välierissä tai mitaliottelussa.
Pronssiottelu eteni 0–0-tilanteessa aina 66. peliminuutille saakka, kunnes Tamara Meuwissen vei Yhdysvallat johtoon.
Suomi joutui peliajan täyttyessä kahden maalin tappiolle Ellen Larsonin iskiessä 2–0-osuman USA:lle. Tämän jälkeen Allison Thunstrom viimeisteli loppulukemat kolmannella lisäaikaminuutilla.
Suomi hävisi USA:lle samoin numeroin myös alkusarjan kohtaamisessa. Kotikisojen maalisaldo viidestä pelatusta ottelusta oli Suomelle murheellinen 0–28.
Ruotsi ja Norja ratkaisevat naisten maailmanmestaruuden kello 14 Porissa käynnistyvässä loppuottelussa. Miesten finaalissa kello 17.30 kohtaavat Suomi ja Ruotsi.