Yksi maailman suurimmista rahtikoneista laskeutui Tikkakoskelle juhannusaattona.
Jyväskylän Tikkakosken lentoasemalle laskeutui juhannusaattona noin puoli kolmen aikaan suuri Antonov An-124–100 -kuljetuskone.
Lentoseurantapalvelu Flightradar24:n mukaan jättimäinen juhannusvieras saapui Suomeen Saksan Leipzigistä.
Katso jutun alussa olevalta videolta, miltä kone näytti!
Edellisen kerran An-124 vieraili Tikkakoskella kesäkuun alussa. Tuolloin kone toi Puolan ilmavoimien materiaalia Ramstein Flag 26 -lentotoimintaharjoitusta varten.
Harjoituksen pohjoinen osuus alkoi 8. kesäkuuta ja päättyy tänään. Osuutta isännöivät Suomi, Ruotsi, Norja ja Tanska.
Ramstein Flag 26 -harjoitus ulottui Suomesta Espanjaan, ja siihen osallistui 18 Nato-maata sekä yli 200 lentokonetta.
Ilmavoimat kertoi aiemmin, että harjoituksen tavoitteena oli kehittää yhteistoimintakykyä liittolaisten kanssa.
Antonov An-124 Ruslan on nelimoottorinen rahtikone. Sen siipien kärkiväli on noin 70 metriä.
Maailman suurimpia kuljetuskoneita
Antonov An-124–100 -koneen siipien kärkiväli on noin 70 metriä. Koneen nokassa ja perässä olevat lastiluukut mahdollistavat ajoneuvojen läpiajettavan lastauksen, mikä lyhentää lastausaikaa.
Konevalmistaja Antonovin mukaan An-124 on yksi maailman suurimmista sarjatuotannossa valmistetuista kuljetuskoneista, ja se pystyy kuljettamaan jopa 150 tonnia rahtia.