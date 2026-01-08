Miesten futsalmaajoukkueen päävalmentaja Sergio Gargelli jättää tehtävänsä, Palloliitto tiedotti torstaina.

Syynä on Gargellin mukaan se, että hänen lähipiirissään on ilmennyt vakavia terveysongelmia, joiden vuoksi hän palaa kotimaahansa Italiaan.



Gargelli on luotsannut maajoukkuetta vuodesta 2022 asti. Hänen sopimustaan jatkettiin viime kesänä, ja hänen nykyinen sopimuksensa sisälsi karsinnat vuoden 2028 MM-kisoihin ja mahdollisen MM-lopputurnauksen.



Gargellin viimeiseksi otteluksi Suomen maajoukkueessa jäi 21. joulukuuta 2025 pelattu maaottelu Italiaa vastaan, jossa Suomi ylsi tasapeliin.



– Ensimmäinen ja syvin kiitokseni kuuluu taustaryhmälleni. Saitte minut tuntemaan tukenne erityisesti vaikeimpina hetkinä. En unohda sitä koskaan. Pelaajat taas ovat tämän tarinan todelliset päähenkilöt. Kuten jokaisessa perheessä, myös meillä oli vaikeita hetkiä, mutta aina sama päämäärä: tehdä kaikkemme Suomen puolesta ja jahdata unelmaa MM-kisoista, Gargelli sanoi.