Jukka Jalosen valmentama Italia jatkoi pirteitä esityksiään Milanon kisojen miesten jääkiekossa, kun se kohtasi toisessa ottelussaan Slovakian.

Italia laittoi avauspelissä Ruotsin ahtaalle ja kiusasi toisessa jälleen isompaansa, mutta taipui niukkaan 2–3-tappioon.



– Olisi vaikeaa, jollei mahdotonta, vaatia enempää joukkueelta. Olen hyvin ylpeä joukkueesta, jokainen pelaaja jätti viimeisenkin voimanrippeen kaukaloon, Jalonen kiitteli Italian jääkiekkoliiton sivuilla.



– Nyt analysoidaan tämä peli, jotta saamme parhaat mahdolliset lähtökohdat Suomi-kohtaamiseen. Siitä tulee erityinen ottelu minulle, Jalonen jatkoi.



63-vuotias Jalonen on kolminkertainen maailmanmestariluotsi ja valmentanut Leijonat myös olympiakultaan.



Italian pelaajistossakin tiedetään, kuinka spesiaali peli lauantaina pelataan.



– Eikä pelkästään kotijoukkueensa kohtaavalle Jukalle, vaan myös meille (pelaajille). Haluamme näyttää, että kuulumme tänne. Olemme sitä jo tehneet, ja nyt on vain jatkettava sitä, Italian kapteeni Phil Pietroniro sanoi Kansainvälisen jääkiekkoliiton IIHF:n sivuilla.