Katri teki positiivisen raskaustestin 3 kuukautta tv-kuvausten jälkeen – ensimmäisessä ultrassa paljastui järkyttävä uutinen 0:41 Katso video: Tällaista perhe-elämää Katri Flykt, hänen puolisonsa ja parin lapset elävät. Julkaistu 49 minuuttia sitten Alexia Tänav alexia.tanav@mtv.fi Katri Flykt löysi rakkauden Paratiisihotelli-ohjelmasta ja teki positiivisen raskaustestin vain muutamaa kuukautta myöhemmin. Esikoisen odotukseen ja synnytykseen mahtui raskaita hetkiä, mutta toinen raskaus oli Flyktille korjaava kokemus. Artikkeli on julkaistu ensimmäisen kerran kesäkuussa 2025. Vielä joitakin vuosia sitten järvenpääläinen Katri Flykt, 25, oli kova mimmi bilettämään. Villeinä vuosina elämän suola löytyi ystävistä ja kesäfestareista. Noihin aikoihin, vuonna 2021 Flyktille tarjoutui houkutteleva mahdollisuus osallistua Paratiisihotelli-ohjelmaan. Ohjelmassa joukko sinkkuja muuttaa hulppeaan huvilaan tarkoituksenaan pysytellä talossa mahdollisimman pitkään. Huvilassa pysyy vain siinä tapauksessa, että onnistuu löytämään itselleen parin viikosta toiseen. Ohjelman luonteeseen kuuluu kosteita bileitä, suhdesoppia ja juonittelua. Flyktin ei tarvinnut hetkeäkään pohtia vastaustaan Paratiisihotellin suhteen. Ei siksi, että hän olisi haluamalla halunnut tosi-tv-ohjelmaan, vaan koska hän pääsisi sen ansiosta kuukauden mittaiselle lomareissulle Espanjaan. Vähänpä hän tiesi, että kuukauden pituisen Espanjan-loman lisäksi kokemus toisi hänen elämäänsä myös rakkauden.

Pudotus, syvä yhteys ja positiivinen raskaustesti

Flyktin ja hänen puolisonsa parisuhde ei alkanut vielä Paratiisihotellin kuvauksissa, vaan pian niiden päättymisen jälkeen. Puoliso oli itseasiassa se, joka pudotti Flyktin ohjelmasta.

Pian pudotuksen jälkeen Flykt sai mahdollisuuden palata Paratiisihotelli-villalle vielä uudemman kerran. Tuolloin hän ja hänen nykyinen puolisonsa alkoivat juttelemaan ja tutustuivat toisiinsa enemmän. Mies katui, että oli pudottanut Flyktin villalta.

– Jotenkin siinä syntyi syvempi yhteys, jota ei ollut aikaisemmin ohjelmassa tullut. Loppureissu menikin tiiviisti yhdessä, ja sillä tiellä olemme, Flykt kertaa.

Katri Flykt osallistui Paratiisihotelli-ohjelmaan vuonna 2021. Kuva: Pauliina Anttila

Paratiisihotellin kuvausten päättymisestä oli kulunut kolme kuukautta, kun Flykt teki positiivisen raskaustestin.

– Päällimmäinen fiilis oli onnellisuus. Olimme molemmat haaveilleet lapsista, se oli hyvin vahva haave. Totta kai yllätti, että se tapahtui näin nopeasti, koska monesti tuossa vaiheessa vielä tutustutaan toiseen, mutta me olimme hyvin nopeasti erittäin onnellisia ja kerroimme heti perheillemme.

"Kaikki ei sitten kuitenkaan mennyt kuten olin ajatellut"

Flykt suuntasi raskautensa ensimmäiseen ultraäänitutkimukseen luottaen siihen, että vauvalla oli varmasti kaikki hyvin. Tutkimuksen alettua hän näki ensimmäistä kertaa pienokaisensa sykkeen.

Sitten huoneeseen laskeutui syvä hiljaisuus.

– Vaistosin, että jotain on löytynyt. Lääkäri pyydettiin hyvin nopeasti paikalle ja tokaistiin, että vauvalla tulee suolet ulos, Flykt kertoo.

Tarkempien tutkimusten ja hyvin pitkiltä tuntuneiden muutaman päivän jälkeen vauvan diagnoosiksi vahvistui gastroskiisi. Terveyskirjaston mukaan gastroskiisi eli vatsahalkio on kehityshäiriö, jossa sikiön sisäelimet työntyvät vatsaontelon ulkopuolelle.

Diagnoosista alkoi hyvin tarkka seuranta, jossa tarkkailtiin vauvan painonnousua ja kasvua.

– Vauva oli koko ajan pienikokoinen, mutta kaikki oli kuitenkin ultrissa aina hyvin. Juttelimme tulevasta synnytyksestä, toivoin alatiesynnytystä ja se on mahdollinen gastroskiisissa. Kaikki ei sitten kuitenkaan mennyt kuten olin ajatellut, hän sanoo.

Gastroskiisidiagnoosin jälkeen raskautta seurattiin tarkasti. Kuva: Pauliina Anttila

Raskaus oli edennyt viikolle 38, kun Flykt eräänä päivänä huomasi, että normaalisti hyvin vilkkaasti liikkuva sikiö ei liikkunutkaan enää ollenkaan. Vauvan liikkeitä ei tuntunut koko päivänä, ja niinpä Flykt lähti vielä samana iltana Naistenklinikalle.

Ultrassa kävi ilmi, että vauvan sykkeet huitelivat korkealla eikä tämä liikkunut lainkaan. Synnytys päätettiin käynnistää puhkaisemalla sikiökalvot.

– Lapsivedet tulivat ihan vihreänä. Se kertoo siitä, että vauvalla on hätä. Minua lähdettiin siltä istumalta viemään leikkaussaliin. Tyttäremme syntyi kiireellisellä sektiolla, eikä hänestä kuulunut pihaustakaan. Häntä herätettiin pitkän aikaa. Suolet olivat ulkona vatsasta, Flykt kertaa.

Flykt näki vauvasta vilauksen ennen kuin tämä vietiin leikkaukseen. Hän kertoo, että jäi seuraavassa hetkessä täysin yksin.

– Elettiin korona-aikaa, ja miehelleni oli sanottu keskellä yötä, että lähtisi kotiin. Vauva vietiin leikkaukseen ja teholle, ja minä makasin vatsa juuri auki leikattuna osastolla ihan täysin yksin.

– Jälkeenpäin toivon, ettei minun olisi ikinä pitänyt jäädä siinä tilanteessa yksin. Ymmärrän, että oli koronarajoitukset, mutta onhan tuolla tosi iso vaikutus mieleen.

Sektion jälkeisenä aamuna Flykt pääsi vihdoin näkemään teho-osastolle viedyn vastasyntyneensä.

– Minulla oli sellainen leijonaemofiilis. Tiesin, että tyttäremme on kipeä ja halusin vain päästä hänen luokseen. Ajattelin, ettei minulla olisi niin väliä, vaikka totta kai on, mutta siinä hetkessä merkkasi se, että tytär voisi hyvin.

Synnytyksen jälkeinen masennus ja nykyhetki

Synnytyksen jälkeen Flykt ja hänen tyttärensä viettivät sairaalassa miltei kaksi kuukautta. Kun he sitten vihdoin pääsivät kotiin, heräsi Flykt eräänä yönä siihen, ettei saanut happea.

– Säikähdin sitä tosi paljon. Olin varma, että minulla on sairauskohtaus, hän kertoo.

– Ensihoidon tultua paikalle selvisi, että se olikin paniikkikohtaus. Olin ihan järkyttynyt, että mistä tämä tuli. Siitähän se tie sitten alkoi. Ahdistusta ja paniikkikohtauksia alkoi tulemaan, hän jatkaa.

Flykt sairastui synnytyksen jälkeiseen masennukseen. Hän pelkäsi, että vauvalle tai hänelle itselleen tapahtuisi jotain. Kaikki vastuu vauvan kotiutumiseen liittyen tuntui iskeytyvän kerralla hänen tajuntaansa.

Tänä päivänä Flykt voi kertomansa mukaan hyvin. Hänen ja hänen puolisonsa esikoinen on energinen ja täysin terve kolmevuotias.

– Alkuvaikeuksien jälkeen ei ole ollut ongelmia. Hän on paras kaverini ja maailman ihanin tyyppi. Nyt kaikki on paremmin kuin voisi ikinä toivoa, Flykt hymyilee.

Katri Flyktin esikoinen on tänä päivänä täysin terve kolmevuotias. Pienokainen käy edelleen lääkärikontrolleissa, joista viimeisessä täyttäessään 12 vuotta.Katri Flykt

Esikoisen syntymän jälkeen Flykt tuli nopeasti uudelleen raskaaksi. Toinen raskaus oli hänelle korjaava kokemus.

– Saimme heti terveen vauvan syliin ja pääsimme kokemaan alun perheenä. Isosisko on ottanut roolinsa hyvin vastaan. Nyt meillä on kaksi ihanaa leikkivää pikkuista. Tämä on se, mitä olen aina halunnut.

Vanhemmuus on muovannut Flyktin ja hänen puolisonsa parisuhdetta – paremmaksi.

– Aina pelotellaan vauvavuosien haasteista, ja että ihan varmasti tulee ero. Muistan kuinka moni meistäkin kirjoitteli silloin, että "Nuo tulevat eroamaan ennen kuin vauva syntyy". Lapset ja kaikki, mitä olemme kokeneet, on vain vahvistanut meitä. Toimimme tosi hyvin yhteen vanhempina.

"Olen kahden pienen lapsen äiti ja voin silti tehdä näin"

Liikunta on aina ollut lähellä Flyktin sydäntä. Lähivuosien vaikeat kokemukset tekivät kuitenkin sen, että hän menetti hetkellisesti palonsa liikuntaa kohtaan täysin ja kyseenalaisti, onko se sittenkään hänen juttunsa.

Nyttemmin tuo palo löytyi uudelleen, ja Flykt olikin yksi vuoden 2025 Wellnessmalli -kilpailun finalisteista. Kilpailuun hakeminen oli pitkään hänen salainen haaveensa.

– Haluan näyttää erilaista esimerkkiä: olen kahden pienen lapsen äiti ja voin silti tehdä näin, jahdata unelmiani sekä liikkua ja voida hyvin, vaikka elän kiireistä lapsiarkea, hän sanoo.

Flykt sijoittui lokakuussa Wellnessmalli 2025 -kilpailun finaalissa kolmanneksi.

Katri Flykt on yksi vuoden 2025 Wellnessmalli-kilpailun finalisteista.Linda Lipponen / Lifu