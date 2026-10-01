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MTV Urheilu selvitti Manse PP:n ilmapiiriin ja toimintatapoihin liittyviä ongelmia | MTV Uutiset



Suomen huippuseura rohmuaa mitaleita – MTV Urheilun selvitys paljastaa kulisseissa kytevän tyytymättömyyden: "Pelko ulottuu johtokuntaan asti" MTV Urheilu on selvittänyt useilta ihmisiltä kokemuksia Manse PP:n ilmapiiristä ja toimintatavoista. Julkaistu 42 minuuttia sitten Mikko Hyytiä Tamperelainen Manse PP on noussut verrattain nopeasti sekä naisten että miesten huippuseuraksi. Pesäpalloliitto palkitsi viime vuonna palkintopöydät putsanneen ja lisenssimäärillä maan suurimmaksi seuraksi nousseen Manse PP:n Vuoden pesäpalloseurana. Kultamitaleilla vuoratun ulkokuoren alta on kuitenkin jo vuosien ajan kantautunut viestejä ja vihjauksia tyytymättömyydestä, jota on viimeksi viime kesänä puitu julkisuudessa asti. MTV Urheilu selvitti, minkälaisista ongelmista tyytymättömyys kumpuaa. MTV Urheilu perustaa tämän jutun yli 40 ihmisen kanssa käytyihin keskusteluihin. Heistä yli 30 on ollut vuosien 2019–2026 aikana – osa aiemminkin – eri rooleissa mukana Manse PP:n toiminnassa. Lähes kaikki kommentoivat asioita nimettömänä, sillä he vaikuttavat yhä Manse PP:n toiminnassa, pesäpallon parissa tai Tampereen seudulla. MTV Urheilu on tietoinen rooleista, joiden pohjalta he tuovat kokemuksiaan ilmi. Täksi kaudeksi viiden vuoden jälkeen Manse PP:stä Vimpelin Vetoon siirtynyt Henri Puputti aiheutti alkukesästä otsikoita kritisoituaan Iltalehden artikkelissa tamperelaisseuran johtoa. Puputti kuvasi tuolloin Manse PP:n joukkueen ulkopuolista ilmapiiriä painostavaksi ja nosti seurajohdosta tikun nokkaan ”erään keskeisen tyypin, joka ei pitänyt pelaajia missään asiassa arvossa”. – Jos kysymys siinä jutussa oli se, että mitä eroja seuroissa on, ja nostan toimintatavat esille, niin ehkä siinä vähän kärpäsestä tehtiin härkänen, Puputti kommentoi MTV Urheilulle asiaan liittyen. – Ymmärrän ihan täysin, miksi minulle ei tehty sopimusta sinne, mutta sitten taas se, miten se on minulle ilmoitettu ja miten seura on käyttäytynyt… Varmaan minua mustamaalataan ja puhutaan katkeruudesta ja kaikesta muusta, mutta tämä olisi hyvä avata, sillä eihän minulla ole mitään kaunoja sinne päin. Minulla ei ole mitään sitä seuraa vastaan – ei varsinkaan pelaajia – mutta olen erittäin huolestunut kaikista ihmisistä, jotka joutuvat näiden kyseenalaisten toimintatapojen vuoksi kärsimään, sillä niillä voi olla kauaskantoisia seurauksia.

Monien MTV Urheilun tavoittamien ihmisten kohdalla tyytymättömyys henkilöityy varsinkin seuran ylimpään johtoon ja erityisesti puheenjohtaja Matti Helimoon. Helimo nousi Manse PP Edustus ry:n puheenjohtajaksi alkuvuodesta 2019, ja hänen toimintatavoistaan kirjoitettiin jo tuolloin niin mediassa kuin lajiin vihkiytyneellä keskustelupalstallakin.

MTV Urheilun haastattelemat, puheenjohtajavaihdoksen aikana Manse PP:ssä vaikuttaneet ihmiset kertovat aistineensa seurassa muutoksen vuonna 2019.

– On vaikea sanoa, mikä johtuu yhdestä henkilöstä, mutta olihan Manse ennen vähän enemmän sellainen yhteisö. Koen – ja tiedän muidenkin pelaajien kokeneen – että se oli sellainen symppisseura, jossa oli kaikkien hyvä olla ja ihmiset tekivät paljon talkootyönä ilmaiseksi, Manse PP:ssä ja sen edeltäjässä Mansen Räpsässä vuosina 2013–2022 pelannut Kirsi Ala-Lipasti sanoo.

– Sitten se rupesi muuttumaan vähän enemmän bisnekseksi, kun Helimo tuli mukaan. Ehkä tämän seurauksena alkoi myös se kohtelu, oli se sitten seuraväkeä tai pelaajia kohtaan, olemaan hyvin erilaista kuin mihin oli siihen mennessä totuttu.

Manse PP:n miehiä Ykköspesiksestä pääsarjaan vuonna 2019 nostanut pelaaja muistaa ongelmien seurajohdon suuntaan alkaneen hyvin nopeasti puheenjohtajavaihdoksen jälkeen.

– Joukkue nivoutui yhteen, että me olemme tässä ja tuolla on seurajohto. Siinä oli heti isosti kitkaa. Ehkä se kertoo tilanteesta, että kun nousimme Superpesikseen, niin kukaan ei tullut onnittelemaan, nousijajoukkueen pelaaja kuvaa.

– Se muuttui reilusti kylmemmäksi, mutta toisaalta tietysti myös ammattiurheilumaisemmaksi. Jos aiemmin oli sitä, että ihmisestä välitettiin ja pidettiin huoli – välillä ehkä liikaakin – siihen tuli aika iso muutos. Tuli paljon suoraviivaisempi tapa toimia oikeastaan niin, että muulla ei ole mitään merkitystä kuin sillä, mitä paperilla lukee, seurassa tuohon aikaan vaikuttanut henkilö kertoo.

Helimo itse on kertonut, että Manse PP oli hänen puheenjohtajakautensa alussa vaikeassa taloudellisessa tilanteessa, ja viisi vuotta sitten hän totesi Aamulehden haastattelussa, että ”pakon edessä tehtyjen toimien, urheilullisuuden ja voittamisen korostaminen saivat aikaan voimakkaita reaktioita”.

"E i Manse PP olisi tässä ilman häntä"

Helimolla, 49, on pitkä tausta pesäpallon parissa niin pelaajana kuin valmentajana. Vuosituhannen alussa hän toimi naisten pääsarjassa Mansen Pesäpallon pelinjohtajana.

Vuoden 2017 kuntavaaleissa Helimo valittiin Tampereen kaupunginvaltuustoon, jossa hän vaikuttaa nykyään kokoomuksen valtuutettuna.

Ennen nousuaan Manse PP:n puheenjohtajaksi Helimo sai edeltäjältään Juha Antikaiselta tunnustusta siitä, että oli ollut valtuustossa ”etunenässä” myötävaikuttamassa pesäpallon olosuhdekehitykseen Tampereella. Hiihto- ja pesäpallostadionin rakentamisesta Kauppiin päätettiin marraskuussa 2018.

– Monet ovat eri mieltä siitä, miten asioita olisi pitänyt viedä eteenpäin, mutta ei Manse PP olisi tässä ilman häntä. Arvokasta työtä Matti on tehnyt, mutta voi olla, että kaikki eivät tykkää keinoista, Helimon puheenjohtajakauden alkuvaiheilla seurayhteisössä vaikuttanut henkilö sanoo ja jatkaa:

– Yritysmaailmassa raha puhuu ja toimitusjohtaja sanoo, miten tehdään, mutta kun ollaan vapaaehtoispohjalla, se on vaikeampaa. On monenlaista näkemystä siitä, miten asioita pitäisi viedä eteenpäin, mutta se, onko toteuttajia oikeasti sitten kovin paljon, on kokonaan toinen asia. Hän on vahvasti mukana ja haluaa olla mukana.

– Ilman häntä olisi varmasti pitänyt muutama rahamies kaivaa vähän kauempaa taustalle auttamaan. Matti on varmasti käyttänyt kaupungin suhteitaan hyväkseen hyvässä mielessä, aiemmin mainittu miespelaaja sanoo.

– Eihän kukaan varmasti kiistä niitä asioita, joita siellä on saatu tehtyä. Ovat saaneet sinne tuollaisen stadionin ja herättäneet tamperelaisen pesisyhteisön. Ja onhan se myös kiistatonta, että Manse PP:n mukaantulo ilmiönä on tehnyt erittäin hyvää pesäpallolle. Jos mietitään, onko Superpesis parempi Manse PP:llä vai ilman, niin ehdottomasti Manse PP:llä. Siitäkin nostan hattua, että seurajohto elää ihan yhtä täysillä naisten juttua kuin miestenkin. Kun Manse pari vuotta sitten voitti naisissa pitkästä aikaa mestaruuden, niin voimakkaammat esimerkiksi Matin reaktiot mielestäni siinä hetkessä olivat kuin silloin, kun miehet voittivat, Manse PP:ssä viime vuosina mukana ollut henkilö kuvaa.

"Eivät tunnu kauhean lämmöllä muistelevan"

Kiistattomista ansioista huolimatta kymmenet Manse PP:ssä eri tehtävissä toimineet kokevat, ettei ihmisille osoitettu arvostus tai luottamus ole ollut seurassa kovin korkealla tasolla. Monet ovat panneet merkille esimerkiksi sen, että seuran toimistolla on viime vuosina ollut melko suuri vaihtuvuus.

Pelaajiston osalta moni haastateltava pohti Manse PP:stä pois lähteneiden, mutta seuraan sittemmin palanneiden pelaajien olevan harvassa.

– Ne, jotka Mansesta lähtevät, eivät tunnu kauhean lämmöllä ikinä muistelevan, eräs Manse PP:täkin edustanut miesten superpesispelaaja sanoo.

MTV Urheilu kävi tulospalvelun kautta läpi vuosina 2019–2026 seurassa sarjaotteluita pelanneet miehet ja naiset, ja heistä yksikään ei ole Manse PP:stä poislähtönsä jälkeen palannut seuraan – pois lukien lainasopimuksella muualla pelanneet.

Ainakin osaltaan asiaa selittää varmasti se, että seuran juniorityö on vasta tuottanut tai tuottamassa ensimmäisiä hedelmiään edustustasolle.

– Se on ollut vähän sellainen trendi, että jos joku lähtee Mansesta, niin oikein kukaan ei ole sanonut, että olipa kivaa ja hoituipa kaikki helposti, edellä mainittu superpesispelaaja kuvaa

Ulospäin tilanne voi näyttää toiselta, sillä tapana on – seurasta riippumatta – että kun vaikkapa pelaajasopimuksia puretaan, purkusopimukseen kirjataan, että se on allekirjoitettu yhteisymmärryksessä. Tämän vahvistaa yksi tällaisen sopimuksen allekirjoittanut pelaaja.

– Eihän siinä ole pelaajana mahdollisuutta lähteä tappelemaan, kun tuollaiseen joutuu laittamaan nimen.

"Yksi ihminen päättää"

Arjessa ongelmia ja tyytymättömyyttä syntyy monien haastateltavien kokemuksen mukaan muun muassa siksi, että toiminnassa hyvin aktiivisesti mukana olevalla Helimolla on vahvat näkemykset siitä, miten asioita tulee hoitaa.

Seurassa aiemmin työskennellyt henkilö korostaa, etteivät tällaiset asiat välttämättä ole ”ihan näpeissä” muissakaan seuroissa, mutta Manse PP:ssä häntä ihmetyttää, että samat ongelmat tuntuvat olevan pinnalla edelleen.

– Ihmiset eivät oikein tiedä toimenkuvaa tai sitä, mistä pitää vastata ja mitkä ovat oman työn raamit. Koko ajan kuulee sellaista, että näissä asioissa on yhä isoja ongelmia, ja sen takia siinä talossa onkin varmasti ollut tyhjennystä toimiston puolelta useampaan kertaan, jo edellä seuran muuttunutta ilmapiiriä kuvannut ex-työntekijä kuvaa.

– Se mietityttää, miksi näitä oman alansa ammattilaisia palkataan, kun aina yksi ihminen tietää, miten asiat pitäisi tehdä – ja niin tehdään. Se ei ole työntekijälähtökohtana kaikkein palkitsevin tai kannustavin, Manse PP:n toiminnassa yhä mukana oleva henkilö kertoo.

Manse PP on Superpesiksen kovin palkanmaksaja, mutta useampi seuratoimintaa läheltä nähnyt haastateltava kokee puheenjohtajavaihdoksen myötä tulleen talouskurin näyttäytyvän arjessa niukkuutena väärissä paikoissa.

– Toimintatapahan on se, että rahaa ei saisi käyttää mihinkään. Pitäisi vain saada. Toiminnanjohtajat ovat varmasti olleet aika kovassa purjeessa, seura-arjesta hyvin perillä oleva lähde sanoo.

"Miten perkele siinä voi tarttua mihinkään?"

Tätä juttua tehdessä oli merkillepantavaa, miten vaikea ihmisiä oli saada kertomaan kokemuksistaan ja ajatuksistaan – positiivisista tai negatiivisista. Vielä vaikeampaa heitä oli saada tekemään se omalla nimellään.

Useissa haastatteluissa toistui kokemus, että ihmisiä jaetaan eri kasteihin sen mukaan, miten aktiivisesti he tuovat ongelmia ilmi.

– Heillähän on nähdäkseni tosi vahvasti oikeat ja väärät ihmiset, ja jos ajautuu väärälle puolelle, sitten on hyvin todennäköistä, että lähtö tulee. Tai jos on tarpeeksi hyvä, niin ehkä he silloin vain hampaita kiristellen pitävät mukana. Lähtökohta on kuitenkin se, että ihmisen pitää ensin ansaita luottamus ennen kuin häneen aletaan luottaa, seuran toiminnassa tiiviisti mukana ollut lähde kuvaa.

Monet kokevat, että seurajohdossa halutaan olla jatkuvasti tietoisia siitä, mistä seurassa puhutaan ja ketkä puhuvat.

– Voisiko siitä vetää johtopäätökset, että kriittiseen palautteeseen suhtaudutaan niin, että ensimmäisenä aletaan selvittää, kuka palautteen on antanut sen sijaan, että olisikohan palautteessa jotain perää ja pitäisikö katsoa peiliin, jutussa aiemminkin mainittu ex-työntekijä kertoo.

– Tässä tullaan siihen, että kun palkanmaksaja on Manse PP Edustus ry, niin sehän on äärimmäisen vaikea tilanne, vaikka olisi kuinka vittuuntunut ja kohtelu on huonoa. Se on äärimmäisen vaikeaa, kun toiminta on käynnissä ja on voimassa oleva sopimus seuraan. Miten perkele siinä voi tarttua mihinkään tai nostaa asioita pöydälle? seurassa yhä vaikuttava henkilö pohtii.

Helimo halusi MTV Urheilun haastattelussa erottaa toisistaan ihmisten kokemukset ja niistä tehdyt tulkinnat sekä dokumentein todistettavissa olevat tosiasiat. Hän korosti, että vaikka haastateltavien kokemuksissa toistuu samankaltaisuutta, tämä ei tee kokemuksista samanlaisia tosiasioita kuin vaikkapa dokumentein todistettavissa asiat ovat.

Ihmiset puhuvat siitä, että heillä on sellainen kokemus, että seurassa on niin sanotusti oikeat ja väärät. Miten kommentoit tällaisia kokemuksia?

– Kokemukset on otettava aina vakavasti, ja ihmisillä on erilaisia kokemuksia. On hyviä kokemuksia ja huonoja kokemuksia. Toivottavasti jatkossa pystymme parantamaan niin, että olisi mahdollisimman paljon niitä hyviä kokemuksia.

Onko Mansessa avoin kulttuuri siltä osin, että ihmiset uskaltavat rohkeasti ilmaista itseään sekä hyvässä että huonossa, jos on jotain mielen päällä?

– En osaa ottaa kantaa, että miten ihmiset sitten kokevat ne asiat. Varmaan joku osaa ja joku ei. En osaa ottaa kantaa omasta positiostani ihmisten kokemuksiin.

Oletko pyrkinyt tuomaan tällaista?

– Hallituksen puheenjohtajana en osallistu tähän operatiiviseen toimintaan juuri lainkaan. Olemme pyrkineet kyllä erilaisia asioita tuomaan.

Useiden haastateltavien mukaan Helimo on hyvin tiiviisti kiinni myös operatiivisen puolen toiminnassa.

"Pelko ulottuu johtokuntaan asti"

Vaikka kritiikki henkilöityykin voimakkaimmin suurinta valtaa seurassa käyttävään Helimoon, tyytymättömyyttä kohdistetaan johtokuntaan laajemminkin. MTV Urheilun tietojen mukaan Helimon merkittävimmät tukijat ovat varapuheenjohtaja Yrjö Ojala ja Pirkka Savilahti.

– Yrjö on tavallaan se työrukkainen, joka valvoo arkea. Matti vetelee naruista taustalla, ja Pirkka on hänen lapsuudenkaverinsa ja sitä kautta luotettu henkilö. Siinä on sellainen kolmen luotetun piiri, joka on saanut seuran hallintaansa, jo aiemmin mainittu seuran toiminnassa tiiviisti mukana ollut lähde kuvaa ja jatkaa:

– Eniten yllätti se, että osa johtokunnasta ei tiennyt asioista yhtään mitään tai eivät olleet hirveän kiinnostuneita siitä, että millaista se oli se johtaminen ja toiminta ja miten se näyttäytyi pelaajille ja muille. Sillä tavalla se tietty pelko ulottuu mielestäni ihan johtokuntaan asti, mikä on täysin eriskummallista. He eivät ole olleet millään tavalla halukkaita vääntämään, haastamaan tai tekemään muutosta.

– Kyllähän siinä johtokunnassa on ihan tismalleen myös niitä lapasia, jotka ovat siinä mukana ja antavat asioiden tapahtua. Jos he puuttuisivat siihen, siitä lähtisivät Matti ja Yrjö, jolloin he joutuisivat itse tekemään asioita. Hehän ovat olleet ihan täysiä mahdollistajia ja antaneet asioiden tapahtua, toinen niin ikään jo edellä äänessä ollut ex-työntekijä sanoo.

Johtokunnassa ovat keväästä 2025 asti toimineet myös Timo Mäkelä, Mika Kulkas, Harri Lamminen, Pekka Tammela ja Jouni Sivunen. MTV Urheilun tietojen mukaan johtokunnassa on tällä hetkellä isoa ristivetoa, ja tästä kielii myös tänään järjestettävän Manse PP Edustus ry:n syyskokouksen kutsu.

Kokouksen esityslistalla mainitaan sääntömääräisten asioiden – siis muun muassa puheenjohtajavalinnan – lisäksi ylimääräisenä asiana ”yhdistyksen hallintoon, päätöksentekoon, talouteen, luottamuksellisuuteen, esteellisyyksiin, sidonnaisuuksiin, hyvään hallintotapaan sekä kokous- ja hallintomenettelyihin liittyvät asiat.”

– Siihen hallitukseenhan tuli uusia jäseniä, ja se oli selvästi sellainen asia, mikä nähdäkseni ärsytti Mattia, että tuli ihmisiä, jotka eivät tanssineet ihan pelkästään hänen pillinsä mukaan. Mutta ei heilläkään sitten ehkä ole riittänyt into tai rohkeus lähteä haastamaan enemmän. He ovat tyytyneet siihen, että näillä mennään, edellä mainittu seuran toiminnassa tiiviisti mukana ollut lähde kuvaa.

Johtokunnan toimintaan liittyen erityisen paljon ihmetystä on herättänyt ajanjakso syyskuusta 2021 huhtikuuhun 2025, kun seuran puheenjohtajina toimivat ensin Savilahti ja sitten Mäkelä.

Helimo jättäytyi puheenjohtajan paikalta sivuun tultuaan elokuussa 2021 valituksi Tampereen sivistyspalveluiden palvelualueen apulaispormestariksi. Kyseisen palvelualueen palveluryhmiin lukeutuvat muun muassa liikunta ja kulttuuri, ja Helimo perustelikin päätöstään esimerkiksi Ruudun haastattelussa yleisesti sillä, ”miltä asiat näyttävät”. Ylelle hän korosti, että olisi voinut jatkaa myös puheenjohtajana, mutta katsoi päätöksensä ”avoimuuden takia” parhaaksi vaihtoehdoksi.

Erikoiseksi asian tekee se, että kymmenet MTV Urheilun haastattelemat ihmiset kertovat Helimon olleen hyvin aktiivisesti mukana seuran johtamisessa myös näinä vuosina. Aamulehti on uutisoinut asiasta jo keväällä 2023.

– Ei minulla ole siihen mitään muuta kommentoitavaa. Se on ihmisten kokemus. Kunnioitamme sitä kokemusta, Helimo sanoo.

MTV Urheilu on nähnyt tätä juttua tehdessä viestinvaihdon, jossa Manse PP:n puheenjohtaja kertoo ihmettelevään sävyyn saavansa tietoja muualta, kun ”Matti ei kerro mitään”.

MTV Urheilu on nähnyt myös viestin, jolla apulaispormestari Helimo kutsui muut miesten Superpesiksen seurajohtajat vieraakseen Tamperen kaupungin aitioon Nokia-areenalla 9.12.2022 pelattuun Ilves–Tappara-otteluun. Myös Aamulehti kertoi kolme vuotta sitten tästä Superpesis-pomojen Whatsapp-ryhmässä lähetetystä kutsusta.

– Aina ne käskyt Matilta oikeasti tulivat, yksi Manse PP:ssä näinä vuosina mukana ollut tiivistää useammankin lähteen kertomuksen.

"Kyllä siinä pelaajalle aika selväksi tehdään"

Pelaajat ja joukkueiden taustaryhmiin kuuluneet henkilöt kuvaavat tilanteen seurassa olleen ja olevan joiltain osin yhä samankaltainen kuin miesten Ykköspesisjoukkueen kohdalla vuonna 2019.

– Seura ja joukkue olivat kaksi ihan eri asiaa. Treeneissäkin meni päivittäin aikaa, kun puhuttiin, että mitähän se seurajohto nyt. Koko ajan jollain oli ollut erimielisyyttä sinne suuntaan, entinen Manse PP:n miespelaaja sanoo.

– Voin ainakin henkilökohtaisesti sanoa, että ihan koko tämän kauden pelasin täysin vain joukkueelle. Se aiheuttaa tiettyä ristiriitaa, jos ei vaikka pidä seuran tietyistä toimintatavoista, niin kyllä siinä joukkueelle ennemmin pelaa kuin seuralle, eräs tämän kauden naispelaaja sanoo.

Pelaajien kohdalla suurin seurajohdon suuntaan hiertävä asia liittyy jo aiemmin mainittuun arvostukseen ja luottamukseen – tai sen puuttumiseen. Tämän kerrotaan näkyvän erityisesti sopimusneuvotteluissa. Neuvottelutilanteet on koettu monin paikoin painostaviksi, ja nimi on yritetty saada paperiin mahdollisimman nopeasti. Tähän liittyen jotkut muidenkin seurojen kanssa tekemisissä olleet korostavat, että vastaavaa kiirehtimistä ilmenee myös muiden seurojen kanssa toimittaessa.

– He ovat kovia neuvottelemaan, pirun röyhkeitä. He tarvitsisivat hyvän urheilutoimenjohtajan, joka hoitaisi neuvottelupuolen ja osaisi olla inhimillinen ihminen ihmiselle, eikä kiristä tai uhkaile. Se on kova pöytä. Tehdään moneksi vuodeksi sopimuksia, joissa on koko elämä pelissä, ja sitten on yöhön asti aikaa miettiä, neuvottelukäytännöistä hyvin perillä oleva lähde sanoo.

Muualta seuraan houkuteltavien ja seurassa jo pelaavien pelaajien neuvotteluasemat koetaan yleisesti ottaen keskenään hyvin erilaisiksi. Omien pelaajien kanssa neuvottelulinja saattaa olla hyvinkin tiukka, muualta tulevien kanssa ei välttämättä niinkään.

Haastateltujen pelaajien mukaan neuvotteluissa on esimerkiksi kerrottu harhaanjohtavaan sävyyn joukkueen muiden pelaajien palkoista. Pelaajat kertovat myös oppineensa siihen, että sopimukset on syytä käydä erittäin tarkasti läpi ennen allekirjoittamista.

– Jos joku hyväuskoinen antaa vähänkin mahdollisuuden huijata, niin se kyllä ihan totaalisen varmasti käytetään hyödyksi. Urheilijan arvo on tietyllä tavalla tasan se, että niin kauan kuin sieltä tulee urheilussa hyvää, se kiinnostaa, aiempien vuosien sopimusasioista hyvin perillä oleva, jo aiemmin tässä jutussa puhunut ex-työntekijä sanoo.

– En yhtään ihmettele näitä (Toni) Kohosien ja muiden sopimuskuvioita. Yhtään ei voinut luottaa siihen, mitä oli puhuttu, entinen miespelaaja sanoo.

MTV Urheilun tietojen mukaan ainakin naiset neuvottelevat edelleen Helimon kanssa, miehissä vastuuta on tiettävästi siirretty myös Lammiselle.

Haastatteluissa sanotaan, että aina jos on mahdollisuus kusettaa, niin kusetetaan. Miten kommentoit?



– Tästä kuulinkin silloin taannoin, kun tämä oli, ja pyrimme siihen reagoimaan. Olemme tehneet tässä selkeitä muutoksia, ja otamme tämän vakavasti. On katsottu, että siellä on aina useampi henkilö paikalla, ja pyrimme sitä kautta dokumentoimaan aina. Tähän reagoitiin silloin heti, kun tämä tuli, Helimo sanoo.



Milloin tämä tuli?

– Silloin kun tämä palaute on tullut, niin seura on siihen reagoinut ja viestinyt sen sinne eteenpäin. Otamme vakavasti tällaiset asiat.

– Olemme nyt vielä pohtineet, että voisi olla vieläkin enemmän paikalla, tai sitten voisimme mahdollisesti videoida niitä tai dokumentoida kaikki, että kaikki tulee varmasti hoidettua. Halusimme ottaa hyvin vakavasti tällaisen palautteen.

Helimo täsmensi myöhemmin viittaavansa myös tällä siihen, että kokemukset ja tulkinnat ovat eri asia kuin erilaisista dokumenteista todennettavissa olevat asiat. Hän myös muisteli, että mainittu palaute olisi tullut arviolta noin 2–3 vuotta sitten.

Helimo toimi tuolloin apulaispormestarina, mutta oli edellä kerrotun ja MTV Urheilun tietojen mukaan silloinkin tiiviisti mukana muun muassa sopimusasioissa. Tämän jälkeenkin Helimon kanssa sopimusta neuvotelleen lähteen mukaan ongelmia on edelleen.

– Mitenhän sen nätisti sanoisi, voiko sitä nätisti sanoakaan, mutta kyllä siinä pelaajalle aika selväksi tehdään, että miten huono pelaaja on. Se on ihan käsittämätöntä. Itse ajattelen, että kun neuvotellaan sopimusasioista, niin pelaajalle halutaan tehdä turvallinen ja hyvä olo siitä, että arvostusta löytyy, mutta kyllä se on ihan päinvastoin, kun neuvottelupöytään menee.

"Todellakin on mennyt viestiä"

Manse PP:ssä on kerätty erilaisia anonyymejä seurapalautteita tasaisin väliajoin. Haastateltujen kokemuksen mukaan niihin ei kuitenkaan ole kaikilta osin reagoitu kovin tarmokkaasti. Jotkut vielä nykyäänkin seurassa vaikuttavat toki korostavat, että tilanne on mennyt joiltain osin parempaan suuntaan kesällä toimitusjohtajana aloittaneen Janne Korhosen aikana.

– On siellä juttuja, jotka eivät olisi aiemmin tulleet kuuloonkaan.

Kukaan asiasta puhuneista haastatelluista ei koe, etteikö kehityskohdista olisi viestitty seurajohdon suuntaan.

– Todellakin on mennyt viestiä seuran suuntaan, että mitä toivotaan. Mutta onko niitä kuunneltu niin kauheasti – ei välttämättä, jutussa jo aiemmin esiintynyt nykypelaaja sanoo.

Viime vuonna seurassa kerättiin johtokunnalle palautelista, jossa esitettiin useita kriittisiä, tässäkin jutussa ilmi tulleita näkemyksiä. Osa kritiikistä kohdistui suoraan Helimoon. MTV Urheilu on nähnyt kyseisen palautelistan.

– Tässähän ei menty seuran järjestelmällä, vaan tässä oli yksittäinen pelaaja, joka keräsi näitä palautteita, eli yksittäinen pelaaja keräsi omiin nimiin ohi sen seuran varsinaisen palautekyselyn, ja hän kertoi, että tässä on kaksikymmentä-jotakin palautetta, Helimo sanoo.

– Naisia oli pyydetty tähän mukaan, mutta he sanoivat, että he eivät halua, heillä on kaikki hyvin.

MTV Urheilun tietojen mukaan tyytymättömyyttä on myös naisten puolella.

– Viime kaudella naisten joukkueen kanssa päätettiin, että ei aiheuteta niin sanotusti turhaa hämminkiä. Kyllä tässä on paljon asioita, jotka voisi paremmin hoitaa. Sillä tavalla olet oikealla asialla, tässä jutussa jo esiintynyt naispelaaja sanoo.

Miten tähän miesten joukkueesta tulleeseen palautteeseen tartuttiin?

– Siitä täytyy operatiiviselta johdolta kysyä, että miten käytännössä on tartuttu. Johtamisjärjestelmää on tarkennettu ja erilaisia asioita, mihin sitten on resurssit antanut myöten. Hyvin tunnistan tämän asian, ja asiaa on senkin jälkeen selvitetty ja kuultu, että asiat ovat hyvällä polulla, Helimo sanoo.

Tuotiinko se asia siis johtokunnalle? Se viesti, minkä minä olen saanut, on se, että sitä ei käsitetty ollenkaan.

– Täytyisi tarkistaa johtokunnan pöytäkirjasta. Kyllä kaikki, mitkä johtokuntaan tai hallitukseen on tuotu, niin kyllä kaikki on siellä käsitelty.

– Meillä on aikaisemminkin kerrottu, että jotakin asiaa ei ole käsitelty. Sitten kun me menimme katsomaan pöytäkirjasta, niin siellä se vain olikin. Täytyy nyt muistaa, että pelaajat eivät käy hallituksen kokouksissa. Hyvin tunnistan, mistä nämä tulevat. Näitä on käsitelty, ja asian pitäisi olla todennettavissa hallituksen dokumentaatiosta.

Jatkokysymykseen siitä, oliko Helimo itse käsittelemässä palautteita, hän kuitenkin vastasi kieltävästi ja sanoi käsittelyn olleen työryhmän käsissä. Työryhmän muodostivat hänen mukaansa silloinen operatiivinen johtaja ja yksi hallituksen jäsenistä, jonka nimeä Helimo ei muista.

Miksi asioille ei ole tehty mitään, sillä se käsitys, mikä minulla on, niin tässä uudessa listassa oli hyvin paljon samaa, mitä on ollut jo aikaisemmissa palautteissa?

– Siinä oli tietysti toimijat vaihtuneet, siellä oli puheenjohtajakin vaihtunut välillä ja osa jäsenistä, mutta totta kai niitä on pyritty viemään eteenpäin. Tietysti aina kun on työyhteisö ja paljon voimakkaita persoonia ja tietyt resurssit, niin aina siellä niitä tulee erilaisia. Pitää ottaa vakavasti ja pyrkiä vain viemään pala palalta parempaan suuntaan.

Pallo pelaajille

Pelaajilla itsellään oli aikaisempina vuosina seurassa jopa paremmat vaikutusmahdollisuudet kuin moni pelaaja ehkä tiesikään, sillä pelaajat olivat kevääseen 2025 saakka Manse PP Edustus ry:n jäseniä, joilla oli äänioikeus yhdistyksen kokouksissa.

Vaikka jäsenyydestä ja siihen liittyvästä jäsenmaksusta oli MTV Urheilun tietojen mukaan erillinen maininta pelaajasopimuksessa, kaikki pelaajat eivät välttämättä ymmärtäneet, mitä se tarkoitti.

– Luulimme ihan alkuun, että se on leikkiä, että pitää maksaa jotain, mutta sitten siitä tultiin ihan henkilökohtaisesti sanomaan, että pitää maksaa. Ja totta kai se maksettiin, kun ei se ollut mikään iso raha – pari kymppiä – mutta se oli ensimmäinen tilanne, jossa kävi ilmi, että ihan oikeastiko on vielä joku tuollainenkin juttu, tässä jutussa jo esiintynyt ex-pelaaja sanoo.

Pelaajien osallistuminen seuran kokouksiin jäi kuitenkin vähäiseksi, ja lopulta heidän ja muiden työsuhteessa seuraan olevien henkilöiden jäsenstatus muutettiin äänioikeudettomaksi mutta jäsenmaksuvelvolliseksi kannattajajäseneksi pian sen jälkeen, kun Helimo oli palannut puheenjohtajaksi toissa keväänä.

Tätä edelsi erikoinen sekaannus 9. joulukuuta 2024 järjestetyssä syyskokouksessa, jossa Helimo valittiin puheenjohtajaksi.

Tuolloin pelaajistossa oli halua tuoda Jouni Sivunen mukaan johtokuntaan, ja asiasta äänestettiin. Käytäntöä kuitenkin muutettiin viime hetkellä niin, että Ojalan annettiin äänestää etäyhteyden välityksellä, vaikka alun perin oli sovittu, että kaikkien äänestäjien on oltava fyysisesti paikalla. Ojalan äänen ansiosta kielteinen kanta voitti.

MTV Urheilun tietojen mukaan tämä suututti ainakin osan johtokunnasta niin, että Sivunen lisättiin johtokuntaan lopulta maaliskuun 2025 kevätkokouksessa.

Osa haastateltavista kokee, että ongelmakohtien edistäminen on kaikesta huolimatta pelaajien itsensä käsissä.

– Jos ei sopimuksia enää tehdä Manseen, ei sille mahda mitään. Mutta toisaalta tuollaisia olosuhteita, mahdollisuuksia ja maksukykyä on erittäin harvalla. Se on iso houkutus lähteä sinne, ja kun siihen saadaan koukutettua, siitä on tosi vaikea jäädä pois tai lähteä muualle, seura-arjesta hyvin perillä oleva ex-työntekijä sanoo ja jatkaa:

– Miehissä on toki muutamia pelaajia, jotka ovat käyttäneet sitä vipuvartena myös. Ovat näennäisesti neuvotelleet ja ottaneet ihan tarjouksetkin, että ovat voineet omalle seuralleen näyttää, että tällaista rahaa olisi tulossa. Siinä on ymmärretty se peli. Mutta erityisesti naisten puolella se kynnys lähteä on varmasti vielä isompi. Tarjoajia on vähän, ja taloudellisesti varteenotettavia on vielä vähemmän.

Helimon mukaan Manseen on yhä imua, ja naisiin onkin mediassa esillä olleiden tietojen mukaan tehty useampia kovia hankintoja ensi kaudelle. Miehissä ensi kauteen lähdettäneen käytännössä samalla joukkueella kuin tähänkin vuoteen.

– On jännä nähdä, että kun 2027 loppuu monella sopimus, niin mitä tapahtuu sen jälkeen, tässä jutussa jo esiintynyt Manse PP:n entinen miespelaaja sanoo.

MTV Urheilu on tätä juttua tehdessä selvittänyt seuraan liittyviä mielikuvia myös muista miesten Superpesiksen joukkueista. Kuten jutun alussa kävi ilmi, monet Manse PP:stä lähteneet eivät ole olleet tyytyväisiä seuran toimintaan, ja viesti on kulkenut heidän mukanaan. Joillakin muualla pelaavista huipuista on toki henkilökohtaisiakin kokemuksia esimerkiksi sopimusneuvotteluiden kautta .

– Muihin seuroihin verrattuna heistä on kaikkein vähiten jäänyt sellainen avoimuus itselle mieleen. Aika monen muunkin seuran kanssa on vuosien varrella tullut neuvoteltua. Itselleni avoimuus ja sellainen terve, vastaanottava ilmapiiri on aika tärkeä. Kyllä sillä vaikutusta on, että minkälainen se neuvottelusysteemi on ja minkälainen ilmapiiri siinä on – ainakin minulle, ei varmaan kaikille, yksi miesten Superpesiksen huippupelaaja kuvaa.