"[..] jos ajattelee myynnin ja markkinoinnin näkökulmasta, niin jako loppusarjoihin tuntuu haastavalta konseptilta asiakkaille ymmärtää ja tämä on näkynyt jälleen kaikilla paikkakunnilla syksyn yleisömäärissä. Samoin kun pelipäivät eivät ole syksyn suhteen selvillä, niin tämä on haaste myös B2B-mielessä."

"Kaksinkertainen sarja tarpeeksi monella joukkueella olisi varmasti paras ja ymmärrettävin kokonaisuus. Silloin iso kysymys on laadun ja kilpailullisuuden varmistaminen, mikäli joukkuemäärä kasvaisi niin, että kaksinkertainen sarja tarjoaisi tarpeeksi pelejä jokaiselle joukkueelle."

– IF Gnistan