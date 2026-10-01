Onnettomuus tapahtui Mäntsälässä viime vuoden lokakuussa.
Itä-Uudenmaan käräjäoikeus on tuominnut miehelle ehdollista vankeutta tapauksessa, jossa lapsi kuoli kaatuneiden rakennuslevyjen alle.
Onnettomuus tapahtui Mäntsälässä viime vuoden lokakuussa. Miehen lapsi oli leikkimässä pihalla kaverinsa kanssa, kun levyt kaatuivat kuljetuskärrystä lasten päälle. Lapsen kaveri kuoli tapahtumapaikalle ja miehen oma lapsi loukkaantui vakavasti.
Käräjäoikeus tuomitsi miehen kahdeksan kuukauden ehdolliseen vankeuteen törkeästä kuolemantuottamuksesta ja törkeästä vammantuottamuksesta. Oikeuden mukaan mies aiheutti lapsen kuoleman törkeällä huolimattomuudellaan.