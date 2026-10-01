Suurmestarin Comeback-kaudella aiemmilta kausilta tutut kilpailijat palaavat kartanolle.
Suurmestarista starttaa uusi kausi uusin kujein 1. lokakuuta Maikkarille. Tällä kertaa uusien vakikilpailijoiden sijaan kartanolle palaa Suurmestarin aikaisemmilta kausilta tuttuja kilpailijoita, jotka saavat uuden mahdollisuuden nousta voittajien joukkoon. Kyseessä on Suurmestari Comeback -kausi.
Mukana kisassa ovat Kiti Kokkonen, Eero Ritala, Jenni Poikelus, Miika Nousiainen ja joukkueena toimivat Iina sekä Minka Kuustonen