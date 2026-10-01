Pekka Jormakka palaa jääkiekon SM-liigaan ja Jukureihin.

Jukurit on solminut Pekka Jormakan kanssa kuukauden mittaisen koeaikasopimuksen. Siihen sisältyy optio tämän kauden loppuun saakka.

Jormakka pelasi aiemmin Jukureissa kausina 2021–24. Mikkeliläisten kapteenina hän veti sesongin 2023–24.

– Pekka on meille tuttu pelaaja ja persoona. Hän tuntee seuran sekä toimintaympäristömme ja tiedämme molemmim puolin, millaisia ominaisuuksia hän pystyy tuomaan joukkueeseemme. Hyökkäyksestämme loukkaantui kaksi rightin pelaajaa ja saimme mahdollisuuden saada tutun miehen palaamaan Mikkeliin. Käytimme mahdollisuuden hyväksemme, Jukurien urheilutoimenjohtaja Mikko Hakkarainen kommentoi tiedotteessa.

Jormakka, 36, on tällä kaudella pelannut kuusi ottelua Slovakian pääsarjassa HKM Zvolenissa. Edelliset kaksi kautta mies vietti JYPissä.

Jukurit lähti SM-liigakauteen pienimmällä ilmoitetulla pelaajabudjetilla, 1,8 miljoonalla eurolla, mutta on vetänyt alkusesongin väkivahvasti. Mikkeliläisseura on sarjassa peräti toisella sijalla kerättyään 10 ottelusta 20 pistettä.