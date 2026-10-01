Ebba Andersson meni maaliskuussa Salpausselän maailmancup-kisojen sijaan pitkän matkan kisaan Ruotsissa. Ruotsalaishiihtäjä avautuu nyt seuraamuksista.
Helmikuiset Milano-Cortinan talviolympialaiset oli taputeltu. Ebba Anderssonista oli tullut olympiavoittaja hiihdon päätösmatkalla 50 kilometrillä, ja lisäksi hän oli sivakoinut kisoissa kolmelle hopealle.
Salpausselän maailmancup-viikonloppu Lahdessa odotti maaliskuun alussa.
Sinne Andersson ei kuitenkaan mennyt. Hän suuntasi samanaikaisesti Orsa Grönklittin 50 kilometrin Ski Classics -kilpailuun Ruotsissa.
Syntyi mediahälyä. Kritiikkiä. Ruotsissa ihmeteltiin, ettei tähtinimi lähtenyt tavalliseen tapaan sivakoimaan maailmancupia.
Radiosportenin asiantuntija, entinen hiihtäjä Hanna Falk muun muassa latasi, että tilanteessa on monia häviäjiä.
Ebba Andersson yllättyi.
– En ollut oikein valmistautunut siihen, mitä tapahtui. Rehellisesti sanottuna en uskonut, että ketään kiinnostaisi, mitä minä pieni ihminen teen, ruotsalaistähti avautui Expressenin mukaan.
Andersson sanoi tilanteen vaikuttaneen häneen enemmän kuin hän odotti.
– Päätökselläni oli henkilökohtaisia seuraamuksia sitä seuranneen mediakohun vuoksi.
Andersson alleviivasi, että tulevalla kaudella hän ei enää aio jättää maailmancupin kisoja väliin kilpaillakseen Ski Classicsissa.
– Kun suunnittelen tulevaa kautta, koen kuuluvani maailmancupiin.
Ruotsalainen jättää kuitenkin oven auki, että hän sivakoisi Ski Classicsin päätösosakilpailussa, kun maailmancup-sesonki on jo päättynyt.