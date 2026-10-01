Sekä LUT-yliopisto että LAB-ammattikorkeakoulu aloittavat muutosneuvottelut.

Niin kutsutut LUT-korkeakoulut eli LUT-yliopisto ja LAB-ammattikorkeakoulu aloittavat muutosneuvottelut Lappeenrannan- ja Lahden-kampuksillaan.

Yhteensä ne voivat johtaa enimmillään 160 ihmisen irtisanomiseen.

LAB-ammattikorkeakoulun neuvottelut koskevat koko henkilöstöä eli 722:ta ihmistä.

Heistä 420 kuuluu opetushenkilöstöön ja 302 asiantuntija- ja tukihenkilöstöön. Irtisanomisuhan alla on enintään 30 opetushenkilöstön jäsentä ja 40 asiantuntija- ja tukihenkilöstön jäsentä.

LUT-yliopiston muutosneuvottelujen piirissä on 573 ihmistä. Neuvottelut voivat johtaa enintään 90 työntekijän irtisanomiseen.