Suomen naisten jääpallomaajoukkue hävisi Porissa pelattavassa MM-turnauksessa torstaina Norjalle 0–5.
Suomi taipui kotikisojensa avauskamppailussa Ruotsille 0–8, joten Antero Leväsen valmentamalla joukkueella on piste- ja maalitili avaamatta.
Suomi kohtaa perjantaina Yhdysvallat, jolla on myös tilillään kaksi tappiota. Norja voitti avauspelissään Yhdysvallat 4–1. Aiemmin torstaina Ruotsi juhli 8–1-murskavoittoa Yhdysvalloista.
Naisten MM-turnauksessa on mukana vain neljä maata, ja kaikki joukkueet pääsevät lauantaina pelattaviin välieriin. Ruotsi on naisten hallitseva maailmanmestari. Norja oli edellisessä MM-turnauksessa toinen, Yhdysvallat kolmas ja Suomi neljäs.