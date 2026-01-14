Ruotsin pöllytti Suomea 8–0 jääpallon naisten MM-kisa-avauksessa Porissa.
Ruotsi karkasi Suomelta jo avauspuoliajalla latomalla viisi maalia. Toisella puoliajalla helähti vielä kolme lisää.
Ruotsin maalit jakautuivat varsin tasapäisesti. Karla Thuresson oli ottelun ainoa kahden osuman nainen.
Suomi kohtaa seuraavaksi huomenna torstaina Norjan. Neljän maan voimin pelattavassa naisten MM-turnauksessa on mukana myös Yhdysvallat.
Ruotsi on voittanut viimeisimmät kuusi naisten jääpallon maailmanmestaruutta.
Suomi oli edellisissä MM-kisoissa viime vuonna Lidköpingissä neljäs.