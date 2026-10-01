KooKoo teki ennätyksellisellä liikevaihdolla yli puolen miljoonan euron liikevoiton.

KooKoo Hockey Oy:n liikevaihto nousi edellisellä tilikaudella 1.5.2025–30.4.2026 ennätykselliseen 8,45 miljoonaan euroon. Liikevoitto oli sekin messevä, noin 566 000 euroa.

Yhtiöllä on omaa pääomaa lähes kaksi miljoonaa euroa, ja omavaraisuusaste on 48,7 prosenttia.

Jääkiekon SM-liigan kouvolalaisseura selvittää tiedotteessaan, että useat tulovirrat kehittyivät myönteisesti. Etenkin ottelutapahtumien tuotot ja yritysmyynti kasvoivat, ja pottia kerryttivät myös pudotuspelit.

– Tilikauden tulos lämmittää meitä erityisesti siksi, että takana oli yksi erittäin vaikea ja yksi heikko tilikausi, joiden jäljiltä meillä oli paljon korjattavaa. Onnistuimme kasvattamaan tulovirtoja laajasti. Ottelutapahtumat, yritysmyynti ja pudotuspelit olivat kokonaisuuden kannalta merkittäviä, KooKoo Hockey Oy:n toimitusjohtaja Sakari Välimaa sanoo.

Osa pudotuspelien taloudellisista vaikutuksista näkyy vasta nyt käynnissä olevalla tilikaudella, koska toiseksi sijoittunut KooKoo pelasi SM-liigan finaaleita vielä toukokuussa.

Tämä kausi on edennyt kouvolalaisilta surullisesti. Kriisiseura on hävinnyt kaikki yhdeksän SM-liigaotteluaan ja on tukevasti jumbona vain yhdellä pisteellä.