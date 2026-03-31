Suomalaisen Varjo-yrityksen virtuaalilasit ja -koulutusratkaisut on valittu Ukrainan asevoimien Leopard 2 A4-taistelupanssarivaunun etäkoulutukseen.

Ukrainan armeija kaikki taistelupanssarivaunut ovat rintamalla käytössä, joten uusien panssarivaunumiehistöjen koulutus on vaikeata.

Koulutusratkaisuksi on löytynyt ennestään F-16-hävittäjien kohdalla hyväksi havaittu malli, jossa suomalainen Varjo-yritys mahdollistaa virtuaalilaseillaan koulutusta, joka ei ole paikkaan sidottua. XR-virtuaalilasien avulla pystytään luomaan koulutettavalle todenmukainen ympäristö niin hävittäjän kuin panssarivaunun ohjaamosta.

– Ukrainalla kaikki kalusto on rintamalla kiinni, mikä tekee kouluttamisesta vaikeaa. Varjon teknologian avulla miehistöä voidaan kouluttaa muualla kuin vaunussa. Varjon kannalta kyse on taloudellisesti merkittävästä, miljoonaluokan sopimuksesta, kertoo Varjon toimitusjohtaja Timo Toikkanen.

Varjo XR-4 Secure Edition -laseihin ja norjalaisen Fynd Realityn ohjelmistoon perustuvaa koulutusta otetaan parhaillaan käyttöön Ukrainassa. Koulutus sisältää perehdytyksen ajoneuvoon sekä sen käytön ja huollon harjoittelua useille panssariajoneuvomalleille.

Koulutusjärjestelmät on toimitettu Ukrainaan Norjan Nansen-tukiohjelman kautta. Hankkeen kokonaisarvo on 82,5 miljoonaa Norjan kruunua eli noin 7,2 miljoonaa euroa. Varjo ja Fynd Reality toimittavat ensimmäisessä erässä 39 XR-järjestelmää Ukrainaan.

Teknologia toimivaksi testattu

– Ukraina on jo käyttänyt teknologiaamme jo F-16 -hävittäjien koulutuksessa. Ukraina on tärkeä referenssi meille. Tämä on samalla osoitus myös siitä, millä tavalla puolustusalan koulutus laajenee ilmasta kohti maata panssarivaunuihin, miehistönkuljetusvaunuihin sekä kohti droonisodankäyntiä, Toikkanen sanoo.

Myös kotimaassa Varjon teknologiaa virtuaalikoulutuksiin käytetään laajasti.

– Puolustusvoimissa kaikki aselajit käyttävät Suomessa Varjon teknologiaa, mutta en voi tarkemmin sanoa yksityiskohdista. Myös Suomen hankkimien F-35 -hävittäjäjien globaali virtuaalikoulutus perustuu Varjon teknologiaan, Toikkanen kertoo.

Varjon saama palaute koulutusratkaisuista on ollut hyvää.

– Tämä toimii erittäin hyvin. Virtuaalisimulaattorit ovat edullisia perinteisiin simulaattoreihin verrattuna. Samalla rahalla saadaan paljon suurempi määrä simulaattoreita, eikä olla sidottuja yhteen paikaan. Virtuaalikoulutus tuottaa lisäksi hyviä oppimistuloksia, Toikkanen selvittää.

Monet maat hankkivat parhaillaan paljon uusia asejärjestelmiä, joiden käyttöä varten tarvitaan paljon koulutusta. Varjon näkymät ovat toimitusjohtajan mukaan nyt hyvät.

Yhtiö on valinnut tarkoin sen, mille maille se teknologiaansa myy.

– Olemme valinneet polkumme siten, että toimimme vain Nato-maissa ja Naton kumppanimaissa.