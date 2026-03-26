Tästä on kyse Kennedyjen kirouksessa | MTV Uutiset

Salamurhia, yliannostuksia, lobotomia – tästä on kyse Kennedyjen kirouksessa 1:38 Katso videolta aihe selitettynä. Julkaistu 26 minuuttia sitten Sara Güven sara.guven@mtv.fi Traagiset tapahtumat ovat seuranneet 1900-luvulta Joseph P. Kennedyn ja Rose Fitzgerald Kennedyn lapsia ja heidän jälkeläisiään. Viime viikkoina Kennedyjen-suku on ollut jälleen otsikoissa Disney+:n uuden Love Story -minisarjan myötä. Sarjassa seurataan John F. Kennedy juniorin (1960–1999) ja hänen vaimonsa Carolyn Bessette-Kennedyn (1968–1999) myrskyisää romanssia ja avioliittoa. Varsinkin pariskunnan tyyli on ollut otsikoissa. Ohjelman myötä keskustelu myös niin sanotusta Kennedyjen kirouksesta on jälleen pinnalla. 38-vuotias Kennedy ja 33-vuotias Bessette-Kennedy ja tämän sisko Lauren Bessette saivat surmansa lento-onnettomuudessa vuonna 1999. Pari oli matkalla Kennedyn serkun Rory Kennedyn häihin. Kennedy lensi itse konetta, jolla he olivat matkustamassa Massachusettsin osavaltion rannikolla sijaitsevalle Martha’s Vineyardille. John F. Kennedy Jr. ja Caroline Bessette kuvattuna vuonna 1997./All Over Press Kirous mainittiin haastattelussa Kennedyjen suvun kirouksesta on uutisoitu vuosien saatossa lukuisia kertoja – aiheesta löytyy jopa oma Wikipedia-sivu. Murheelliset tapahtumat ovat seuranneet 1900-luvulta Joseph P. Kennedyn ja yhdeksää lasta ja heidän jälkeläisiään.

Amerikan kuninkaallisiksikin kuvailtu suku on kohdannut vuosien saatossa useita tragedioita, joista kenties merkittävimpänä muistetaan entisen presidentti John F. Kennedyn salamurha.

Kennedyt ovat myös itse nostaneet kirouksen esiin.

Entisen presidentti Kennedyn veli Edward "Ted" Kennedy (1932–2009) on saanut myös osansa kirouksesta.

Hän oli osallisena lento-onnettomuudessa vuonna 1964, vain seitsemän kuukautta hänen veljensä salamurhan jälkeen. Silloin senaattorina toiminut Kennedy selvisi onnettomuudesta, mutta kaksi muuta henkilöä kuoli.

Vuonna 1969 hän menetti autonsa hallinnan ja ajoi sillalta alas vesistöön. Ted Kennedy selvisi, mutta kyydissä ollut nainen, Mary Jo Kopechne, kuoli.

Esimerkiksi BBC:n mukaan Kennedy lähti paikalta eikä ilmoittanut onnettomuudesta poliisille 10 tuntiin. Kennedy oli sanojensa mukaan yrittänyt pelastaa naista useaan otteeseen, mutta tuloksetta. Tapaus jätti mainehaitan hänen poliittiselle uralleen, jota hän ei onnistunut poistamaan, The Guardian kirjoitti Kennedyn kuoleman jälkeen vuonna 2009.

Ted Kennedy (kesk.) vaimonsa Victorian (vas.) ja siskonsa Jean Kennedy Smithin kanssa. Kuva vuodelta 2005.imago images/MediaPunch/ All Over Press

Viikko onnettomuuden jälkeen hän pyysi tapahtunutta anteeksi televisioissa, jossa hän pohti kirouksen olemassaoloa.

– Mielessäni oli kaikenlaisia sekavia ajatuksia... mukaan lukien kysymyksiä kuten... leijuuko jokin kaamea kirous Kennedyjen yllä, hän sanoi CNN:n mukaan.

Joseph P. Kennedy ja Rose Fitzgerald Kennedy kuvattuna yhdeksän lapsensa kanssa vuonna 1934.imago stock&people/ All Over Press

John F. Kennedy (1917–1963)

John F. Kennedy työskenteli Yhdysvaltojen 35. presidenttinä vuosina 1961–1963 demokraattien edustajana. Hänet salamurhattiin 46-vuotiaana vuonna 1963 Texasissa, jolloin hänet ammuttiin Dallasissa järjestetyssä kulkueessa autoonsa. Autossa oli kyydissä myös hänen Jacqueline-vaimonsa sekä Texasin kuvernööri John Connally ja tämän vaimo.

Kuva otettu hetkeä ennen Kennedyn salamurhaa marraskuussa 1963.

Kennedyt saivat avioliittonsa aikana neljä lasta, joista kaksi selvisi, John F. Kennedy Jr. ja Caroline Kennedy (s.1957). Arabella Kennedy syntyi kuolleena vuonna 1956 ja Patrick Kennedy kuoli 39 tuntia tämän syntymän jälkeen vuonna 1963.

Jacqueline Kennedy, John F. Kennedy ja heidän tyttärensä Caroline Kennedy vuonna 1960.ullstein bild - ullstein bild/ All Over Press

Robert F. Kennedy (1925–1968)

John F. Kennedyn veli Robert F. Kennedy ammuttiin 42-vuotiaana vuonna 1968 Los Angelsissa kesken hänen vaalikampanjansa. Hän oli pyrkimässä demokraattien presidenttiehdokkaaksi.

Robert Kennedy kuvattuna vuonna 1964.

Hän sai 11 lasta vaimonsa Ethel Kennedyn (1928–2024) kanssa, mukaan lukien Robert F. Kennedy Juniorin, joka toimii tällä hetkellä Yhdysvaltojen terveysministerinä.

Joseph P. Kennedy Jr. (1915–1944)

Sisaruskatraan vanhin, Joseph P. Kennedy Jr. kuoli tapaturmaisesti vuonna 1944 toisen maailmansodan aikaan 29-vuotiaana lentoturmassa. CNN:n mukaan Kennedy oli ilmoittautunut vapaaehtoiseksi salaiseen ja erittäin vaaralliseen pommitustehtävään.

Kathleen "Kick" Kennedy ( 1920–1948)

Vain neljä vuotta veljensä kuoleman jälkeen perhe koki seuraavan tragedian. 28-vuotias Kathleen Kennedy menetti henkensä lento-onnettomuudessa Ranskassa vuonna 1948.

David Kennedy (1955–1984)

Robert F. Kennedyn poika, David Kennedy, kuoli yliannostukseen vuonna 1984 vain 28-vuotiaana.

Michael Kennedy (1958–1997)

Toinen Robert F. Kennedyn poika, Michael Kennedy, kuoli lasketteluonnettomuudessa 39-vuotiaana vuonna 1997. New York Timesin mukaan hän heitteli jalkapalloa samalla, kun hän lasketteli mäkeä alas.

Michael Kennedy ja Vicki Gifford kuvattuna heidän kihlajaisissaan vuonna 1980./All Over Press

Saoirse Kennedy Hill

Robert F. Kennedyn lapsenlapsi, Courtney Kennedy Hillin tytär Saoirse Kennedy Hill, kuoli vahingolliseen yliannostukseen 22-vuotiaana vuonna 2019. Tapauksesta uutisoi aikoinaan muun muassa CNN.

Kara Kennedy (1960–2011)

Ted Kennedyn tytär Kara Kennedy kuoli sydänkohtaukseen 51-vuotiaana vuonna 2011.

Mary Richardson Kennedy (1959–2012)

Robert F. Kennedy Juniorin etääntynyt vaimo, 52-vuotias Mary Richardson Kennedy, teki itsemurhan vuonna 2012. Asiasta uutisoi tuoreeltaan esimerkiksi The Guardian.

Mary Richardson Kennedy ja Robert F. Kennedy Jr.. Kuva vuodelta 2001./All Over Press

Maeve Kennedy McKean (1979–2020)

Robert F. Kennedyn lapsenlapsi ja Kathleen Kennedy Townsendin lapsi Maeve Kennedy McKean ja tämän 8-vuotias Gideon-poika hukkuivat kanoottiretkellä Marylandissa vuonna 2020.

40-vuotiaan Kennedy McKeanin ruumis löydettiin 4 päivää katoamisesta ja hänen poikansa kaksi päivää tästä.

Tatiana Schlossberg (1990-2025)

John F. Kennedyn lapsenlapsi ja Caroline Kennedyn lapsi, Tatiana Schlossberg, kuoli joulukuussa 2025 35-vuotiaana. Schlossberg oli kertonut kuukautta aiemmin The New Yorker -lehdessä saaneensa leukemiadiagnoosin.

Alun perin syöpä löydettiin pian hänen tyttären syntymän jälkeen toukokuussa 2024.

Caroline Kennedy (vas.) ja Tatiana Schlossberg. Kuva vuodelta 2023.

Lobotomia ja elämä laitoksessa

Kaikkiin kiroukseen liitettyihin tapauksiin ei liity kuolema. Kenties tunnetuin näistä on John F. Kennedyn siskon, Rose-Marie ”Rosemary” Kennedyn (1918–2005) tapaus.

Rosemarya kuvailtiin ”älyllisesti hitaaksi” ja hänellä on kerrottu olevan myös muita kehityshäiriöitä. Hänen isänsä järjesti 23-vuotiaalle tyttärelleen lobotomian vuonna 1941. Toimenpide ei sujunut suunnitelmien mukaan ja hän joutui viettämään loppuelämänsä laitoksessa. Muun muassa The Guardian on kertonut Rosemaryn elämän vaiheista vuonna 2005 julkaistussa muistokirjoituksessa.