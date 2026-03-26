Tiettävästi lumivyöry johtui moottorikelkoista.
Kaksi Suomesta kotoisin olevaa miestä loukkaantui lievästi lumivyöryssä Pohjois-Ruotsissa Kiirunan kunnan Riksgränsenissä keskiviikkona.
Asiasta uutisoivat muun muassa Ruotsin yleisradioyhtiö SVT ja Aftonbladet-lehti.
Lievästi loukkaantuneet miehet ovat Aftonbladetin mukaan 55- ja 33-vuotiaita.
Ruotsalaismedioiden mukaan moottorikelkkailijat aiheuttivat keskipäivän jälkeen lumivyöryn, joka vei mukanaan yhteensä viisi ihmistä. Kaikki viisi saatiin pelastettua, mutta yhteensä kolme loukkaantui.
Suomesta kotoisin olevien miesten lisäksi lumivyöryssä loukkaantui vakavammin 24-vuotias norjalainen mies. Hänet kuljetettiin pelastusviranomaisten mukaan Norjaan jatkohoitoon.
Poliisi kertoi myöhemmin keskiviikkona, että alueella oli noin 30 ihmistä lumivyöryn aikaan. Poliisin mukaan lumivyöry oli jopa 600 metriä pitkä.
Ruotsin luonnonsuojeluviraston lumivyöryjä ennakoivalla sivustolla varoitetaan merkittävästä lumivyöryjen vaarasta alueella.