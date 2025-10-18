Näyttelijä Emma Stone ajoi hiuksensa pois Bugonia-elokuvan vuoksi.

Näyttelijä Emma Stonen roolihahmo joutuu uudessa Bugonia-elokuvassa kahden salaliittoteoreetikon sieppaamaksi. Elokuva saa ensi-iltansa 31. lokakuuta.

Stone ajoi hiuksensa kokonaan pois elokuvaa varten. Hänen olemuksestaan on julkaistu kuvia jo ennen elokuvan ensi-iltaa.

Emma Stone Bugonia-elokuvassaCopyright © 2025 BACKGRID UK

Näyttelijä kertoi aiemmin, että joutui pitämään uuden ulkonäkönsä salassa ja käytti peruukkia muun muassa New Yorkin elokuvajuhlilla lokakuussa 2024.

Juttu jatkuu kuvan jälkeen.

Emma Stone edusti peruukissa New Yorkin elokuvajuhlilla lokakuussa 2024.IMAGO/MediaPunch/ All Over Press

Hän piti kaljustaan suuresti.

– Olin pettynyt, etten voinut mennä ulos sen [kaljun] kanssa. Olin ihan kalju. Se olisi ollut hauskaa, Stone kertoi aiemmin Voguelle.

Bugonian on ohjannut Yorgos Lanthimos ja käsikirjoittanut Jang Joon-hwan ja Will Tracy. Muissa rooleissa nähdään Jesse Plemons, Aidan Delbis, Stavros Halkias ja Alicia Silverstone.