Terminaattorin poika ja kansainvälinen superstara – viisi asiaa, joita et tiennyt suositusta White Lotus-sarjasta

HBO:n The White Lotus -sarjassa seurataan luksushotellin työntekijöiden ja varakkaiden vieraiden elämää viikon ajan. Jokaisen kauden alussa löytyy ruumis, ja kauden edetessä selviää, kuka kuolee ja miksi. Tiesitkö, että sarjassa on sekä julkkiksia että entisiä Selviytyjät-kilpailijoita?

The White Lotus on HBO:n satiirinen sarja, joka seuraa samannimisen luksushotellin työntekijöitä sekä vieraita viikon ajan.

Sarjan kolmas kausi ilmestyi Max-suoratoistopalveluun helmikuussa. The Wrap -lehden mukaan kolmannen kauden jaksoilla on ollut keskimäärin 12,2 miljoonaa katsojaa.



Tiesitkö nämä viisi asiaa hittisarjasta?

1. Sama juoni, eri maa

Jokainen kausi alkaa näin: hotellin lähistöltä löytyy ruumis, jonka jälkeen hypätään ajassa taaksepäin vieraiden saapumiseen.

Kauden edetessä katsojalle selviää, mitä hotellissa tapahtuu, ja kuka päätyy ruumispussiin.

Joka kaudella katsojalle esitellään uudet hahmot, sekä uusi The White Lotus -hotellin sijainti.

Ensimmäisellä kaudella tapahtumat sijoittuvat Havaijin Mauille, toisella kaudella ollaan Sisiliassa ja kolmannella kaudella Thaimaassa Koh Samuin saarella.

Neljännen kauden lokaatiosta ei vielä ole tietoa.

2. Uusin kausi vilisee julkkiksia

Kolmannen kauden alussa The White Lotuksen luksushotelliin saapuu Ratliffin perhe, jonka isää näyttelee Jason Isaacs. Tarkkasilmäisimmät voivat tunnistaa hänet Harry Potter -elokuvasarjasta, jossa Isaacs näytteli Lucius Malfoyta.

Perheeseen kuuluu myös poika Saxon, jota näyttelee Patrick Schwarzenegger – eli Terminaattorinakin tunnetun Arnold Schwarzeneggerin poika.

Arnold Schwarzenegger poikansa Patrick Schwarzeneggerin kanssa.

Hotellin työntekijän, Mookin, roolia näyttelee Lalisa Manobal. Hänet tunnetaan paremmin supersuositun Blackpink-yhtyeen jäsenenä sekä räppärinä.

3. Kulisseissa rakkautta ilmassa

Katen roolia näyttelevän Leslie Bibbin kumppani Sam Rockwell tekee viidennessä jaksossa yllätysesiintymisen Frank-nimisenä hahmona.

Rockwell tunnetaan parhaiten rooleistaan elokuvissa Vihreä Maili ja Three Billboards Outside Ebbing, Missouri.

4. Sarjan käsikirjoittaja on melkein Selviytyjät-voittaja

The White Lotuksen käsikirjoittaja ja luoja Mike White osallistui Yhdysvaltojen Selviytyjät-ohjelmaan vuonna 2018. Hän pääsi finaaliin asti, mutta jäi toiseksi.

White on roolittanut jokaiselle The White Lotuksen kaudelle ainakin yhden entisen Selviytyjät-kanssakilpailijansa.

The White Lotuksen käsikirjoittaja Mike White ja Lalisa Manobal.

5. The White Lotus oli alun perin minisarja

Hittisarja suunniteltiin ensin kuusiosaiseksi minisarjaksi, mutta jo kuukausi ensimmäisen kauden julkaisun jälkeen HBO tilasi toisen kauden.

White kertoi IndieWire-lehdelle, että sarjaa oli tarkoitus tehdä vain yksi kausi. Siksi ykköskauden näyttelijöiden kanssa oli vain vuoden mittainen sopimus.

– En usko, että kaikki ensimmäisen kauden vieraat voivat uskottavasti olla samalla lomalla uudelleen, White sanoo.

Hänen mukaansa sarjan tyylin antologiatyyppinen lähestymistapa avaisi sarjan uusille hahmoille – ja näin kävikin.

Antologiasarjalla tarkoitetaan sitä, että sarjan tuotantokaudet ovat toisistaan erillisiä tarinoita.

The White Lotuksen kolmannessa kaudessa on kahdeksan jaksoa, joista viisi on ilmestynyt Max-striimauspalveluun. Jaksot ilmestyvät yksi kerrallaan palveluun maanantaisin.