Camillea Netflixin Emily in Paris -sarjassa näytellyt Camille Razat ei palaa sarjan viidennelle tuotantokaudelle.
Netflixin suosittu sarja Emily in Paris palaa viidennen tuotantokauden voimin. Yhtä hahmoa ei kuitenkaan yllättäen sarjassa tulla tulevalla tuotantokaudella näkemään. Ranskalaisnäyttelijä-malli Camille Razat, joka esitti neljällä ensimmäisellä kaudella saman etunimen omaavaa hahmoa, ei ole mukana tulevalla kaudella.
Sarjan luoja Darren Star kertoi aikaisemmin Deadline-julkaisulle Razatin tarinan yksikertaisesti tulleen päätökseen.
– Mielestäni hänen tarinansa sai tavallaan luonnollisen lopun, hän kommentoi.