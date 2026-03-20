Vuoden parhaat elokuvat ja elokuvantekijät palkitaan Jussi-gaalassa perjantaina 20. maaliskuuta.

MTV Uutiset on paikalla Helsingin Messukeskuksessa järjestettävässä gaalassa haastattelemassa elokuva-alan tähtiä. Punaiselle matolle saapui muun muassa elokuvaohjaaja Hanna Bergholm.

Bergholm on ohjannut elokuvan Yön lapsi, joka tulee ensi-iltaan marraskuussa. Elokuva valittiin helmikuussa Berliinin elokuvajuhlien pääkilpasarjaan, ja se on kerännyt suitsutusta kansainvälisissä arvosteluissa.

Yön lapsen pääosissa nähdään Hytti nro 6 -elokuvasta tuttu Seidi Haarla sekä Harry Potter -tähti Rupert Grint.

– Kumpikin ovat ihan fantastisen hyviä näyttelijöitä. Heillä on aivan ihana kemia siinä elokuvassa, Bergholm kuvaili punaisella matolla.

– Seidissä on erityistä herkkyyttä ja voimaa samaan aikaan. Ja Rupertissa hehkuu sellainen lämpö ja aitous. He ovat jotenkin ihana pariskunta tässä elokuvassa.

