Kaikkien oppilaiden tarpeiden huomiointi on hankaloitunut tilanteessa, jossa vahvaa tukea tarvitsevien määrä on lisääntynyt valtavasti.
Helsingin Sanomissa julkaistiin perjantaina keskustelua herättänyt mielipidekirjoitus. Kirjoituksessa kerrotaan, kuinka matemaattisesti lahjakas yläkoulua käyvä poika joutuu olemaan tunnilla tyhjän panttina, koska hänelle ei anneta ylimääräisiä tehtäviä.
Kirjoittajan mukaan opettaja on sanonut, että oppilaille ei voida luokalla yksilöidä tehtäviä ylöspäin, koska se ei ole nykyisessä opetussuunnitelmassa tai rahoitusmallissa mahdollista.
MTV Uutiset haastatteli aiheen tiimoilta koulutuspolitiikan päällikkö Jaakko Saloa Opetusalan Ammattijärjestö OAJ:sta. Salo toteaa, että hän ei kommentoi kirjoituksen kohteena olevaa yksittäistapausta. Salo kertoo, että yleisellä tasolla asiassa puhutaan niin sanotusta opetuksen eriyttämisestä.
– Vaikka on opetussuunnitelmasta tulevat yhteiset tavoitteet kaikille, niin sitten opetusta eriytetään. Siinä siis huomioidaan eri oppilaiden tarpeet.
Salo toteaa, että eriyttämisen ideaalitilanteessa nopeasti eteneville oppilaille tarjotaan lisähaasteita.
– Mutta tähän liittyy iso mutta. Parinkymmenen vuoden aikana Suomessa oppimistulokset ovat laskeneet. Jokaisessa ryhmässä on huomattavasti enemmän oppilaita, jotka tarvitsevat todella paljon enemmän vahvempaa tukea oppimiseensa.
Eriyttämisen tarve on Salon mukaan kasvanut ja oppilaiden väliset erot ovat kasvaneet valtavasti. Tilanne kuormittaa enemmän opettajia kuin aikaisemmin, kun vahvasti tukea tarvitsevien oppilaiden määrä on lisääntynyt.