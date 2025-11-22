



Lahjakkaat oppilaat tunneilla tyhjänpantteina? "Oppilaiden väliset erot kasvaneet valtavasti" Kuvituskuvaa, kuvan oppilaat eivät liity tapaukseen. Timo Korhonen / All Over Press Julkaistu 22.11.2025 07:22 Jari Heikkilä jari.heikkila@mtv.fi Kaikkien oppilaiden tarpeiden huomiointi on hankaloitunut tilanteessa, jossa vahvaa tukea tarvitsevien määrä on lisääntynyt valtavasti. Helsingin Sanomissa julkaistiin perjantaina keskustelua herättänyt mielipidekirjoitus. Kirjoituksessa kerrotaan, kuinka matemaattisesti lahjakas yläkoulua käyvä poika joutuu olemaan tunnilla tyhjän panttina, koska hänelle ei anneta ylimääräisiä tehtäviä. Kirjoittajan mukaan opettaja on sanonut, että oppilaille ei voida luokalla yksilöidä tehtäviä ylöspäin, koska se ei ole nykyisessä opetussuunnitelmassa tai rahoitusmallissa mahdollista. MTV Uutiset haastatteli aiheen tiimoilta koulutuspolitiikan päällikkö Jaakko Saloa Opetusalan Ammattijärjestö OAJ:sta. Salo toteaa, että hän ei kommentoi kirjoituksen kohteena olevaa yksittäistapausta. Salo kertoo, että yleisellä tasolla asiassa puhutaan niin sanotusta opetuksen eriyttämisestä. – Vaikka on opetussuunnitelmasta tulevat yhteiset tavoitteet kaikille, niin sitten opetusta eriytetään. Siinä siis huomioidaan eri oppilaiden tarpeet. Salo toteaa, että eriyttämisen ideaalitilanteessa nopeasti eteneville oppilaille tarjotaan lisähaasteita. – Mutta tähän liittyy iso mutta. Parinkymmenen vuoden aikana Suomessa oppimistulokset ovat laskeneet. Jokaisessa ryhmässä on huomattavasti enemmän oppilaita, jotka tarvitsevat todella paljon enemmän vahvempaa tukea oppimiseensa. Eriyttämisen tarve on Salon mukaan kasvanut ja oppilaiden väliset erot ovat kasvaneet valtavasti. Tilanne kuormittaa enemmän opettajia kuin aikaisemmin, kun vahvasti tukea tarvitsevien oppilaiden määrä on lisääntynyt.





Salo toteaa, että opetuksen resurssit eivät ole kuitenkaan seuranneet perässä tuen tarpeen kasvun kanssa.

Opettajat pakkoraossa

Salo kertoo, että opettajat ovat kokeneet olevansa pakkoraossa, jossa he eivät pysty repeämään kaikkeen. Salo huomauttaa, että mainittu tuen tarve tarkoittaa myös niitä tilanteita, joissa oppilas tarvitsee lisähaastetta.

– Niin tärkeätä kuin tämä eriyttäminen on, niin käytännössä samaan aikaan se on käytännön resurssien puutteen takia sellainen ”hurskas toive”

Moni asia vaikuttanut tuen tarpeen kasvuun

Salo kertoo, että oppilaiden tuen tarpeen lisääntymistä on tutkittu valtavasti.

– Se on varmaankin kiinnostavin tutkimusaihe, mitä koulutuksesta löytyy.

Salon mukaan tilanteeseen ei ole löydetty yksittäisiä syitä. Hän toteaa, että esimerkiksi lukuharrastus on romahdusmaisesti laskenut. Samaan aikaan koulu- ja opiskelumotivaatio on tutkimusten mukaan heikentynyt. Salo uskoo, että digivälineet ja niiden nopeatempoiset sovellukset ovat vaikuttaneet myös keskittymiseen.

Lisätehtävien antamiselle ei estettä, mutta siihenkin liittyy omat haasteensa

Salo toteaa, että lisätehtävien antamiselle nopeasti eteneville oppilaille ei ole mitään estettä. Se on jopa suositeltavaa. Tilanne ei ole kuitenkaan niin yksinkertainen kuin alkuun voisi kuvitella:

– Eriyttäminen ei tarkoita vain sitä, että annetaan lisää tehtäviä. Tehtävien pitäisi olla motivoivia ja oppimistavoitteiden suunnassa kehittäviä.

Salo huomauttaa, että eriyttämisen lähtökohtaisena ajatuksena ei ole se, että tehdään samoja asioita, mutta mennään vain nopeammin. Oppilaan tukeminen on entistä vaikeampaa, jos osa oppilaista etenee etuajassa aiheissa.

– Sen takia opettajat pitävät kiinni siitä, että samoja teemoja käsitellään samaan aikaan.

Ryhmäkoko ja hyvät oppimateriaalit auttavat tarpeiden huomioimisessa

Salo toteaa että lisäresurssien lisäksi hyvät oppimateriaalit auttavat haasteellisessa tilanteessa. Monipuoliset oppimateriaalit auttavat samalla myös eriyttämisessä, kun eri nopeudella eteneville oppilaille löytyy riittävästi syventäviä tehtäviä saman aihealueen sisältä.

Salo nostaa esille myös muun muassa ryhmäkoot. Luokan koko vaikuttaa siihen, miten yksilöllisesti opettaja pystyy huomioimaan oppilaiden tarpeita.

– Jos ryhmä on suuri tai siellä on valtava tuen tarve, niin sitten se alkaa olla enemmän joukko-opetusta, jossa mennään samoilla ohjeilla ja jokainen etenee samassa tahdissa. Silloin opettajalla ei ole mahdollisuuksia huomioida oppilaiden yksilöllisiä tarpeita.