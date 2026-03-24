Naatan Skyttä ja Adam Marhiev mittelivät lauantaina 2. Bundesliigan pisteistä ja matkustivat sitten yhdessä Uuteen-Seelantiin Huuhkajien otteluihin.

Erittäin hyvä yhteishenki ja veljeys välittyivät Suomen miesten jalkapallomaajoukkueen keskikenttäpelaajien Naatan Skytän ja Adam Marhievin kasvoilta, kun kaksikko osallistui tiistaina Huuhkajien etäyhteyksin järjestettyyn mediatilaisuuteen.

Hyvähenkistä sanailua ja naureskelua riitti, kun Saksan 2. Bundesliigassa pelaavat Skyttä ja Marhiev kertoivat kaudestaan ja maajoukkueen valmistautumisesta Uudessa-Seelannissa pelattaviin otteluihin.

Viime lauantaina tilanne oli toinen. Silloin Marhievin edustama Nürnberg murjoi Skytän edustaman Kaiserslauternin maalein 3–0 ja vahvisti asemiaan sarjan ylemmässä keskikastissa.

– Tappio ärsytti matsin jälkeen, mutta matkaseura Uuteen-Seelantiin oli kohdallaan, Skyttä vinkkasi mediatilaisuudessa vieressään istuneen Marhievin suuntaan.

Marhiev myhäili vieressä. Kaksikolla oli ollut runsaasti aikaa käydä ottelua läpi.

Molemmille kausi on ensimmäinen Saksassa. Skyttä säväytti jo syyspuolella maaleillaan, mutta puolustavammassa roolissa pelaava Marhiev odotti ensimmäistä täysosumaansa huomattavasti pidempään.

Myhäilyyn oli syynsä. Hän upotti avausmaalinsa lauantaina rangaistuspilkulta Nürnbergin verkkoon.

– Ensimmäinen vaihtoehtomme oli mokannut yhden pilkun. Treeneissä kysyttiin, haluanko vetää. Mietin, että haluanko tehdä ensimmäisen maalin pilkulta, mutta tajusin sitten, etten varmaan muuten saa sitä tehtyä, Marhiev avasi.