Mustallamerellä Turkissa on tapahtunut räjähdys raakaöljyä kuljettavassa öljytankkerissa, uutisoi turkkilainen NTV-televisiokanava.
NTV kertoo, että muun muassa aluksen konehuone vahingoittui ja sinne vuoti vettä. NTV:n mukaan Venäjän Krasnodarista lähteneessä aluksessa on 140 000 tonnia raakaöljyä.
Kukaan aluksen 27 miehistön jäsenestä ei NTV:n mukaan loukkaantunut räjähdyksessä.
Räjähdys tapahtui, kun alus oli muutamien kymmenien kilometrien päässä Bosporinsalmesta. Turkin liikenneministerin Abdulkadir Uraloğlun mukaan alukseen iskettiin alustavien tietojen perusteella miehittämättömällä meridroonilla.
Meriliikennettä seuraavan Marinetraffic-sivuston mukaan Sierra Leonen lipun alla purjehtiva Altura oli matkalla Istanbuliin.
Ukrainalaislehti Kyiv Independent kirjoittaa, että alus kuuluu niin sanottuun Venäjän varjolaivastoon. Ukrainan sotilastiedustelun (HUR) mukaan alus on kuljettanut venäläistä öljyä Intiaan ja Georgiaan.
Alus on Kyiv Independentin mukaan ollut Ukrainan ja Sveitsin pakotteiden alaisena vuodesta 2025 ja Yhdistyneen kuningaskunnan vuodesta 2026.