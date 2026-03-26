Jalkapallojätti Real Madridin lääkärit ovat lähteiden mukaan sortuneet jo kahdesti virheeseen, mitä voi olla vaikea ymmärtää.
Joulukuun alussa Real Madridin lääkärit suorittivat tutkimuksia tähtipelaajansa Kylian Mbappén oikealle polvelle, kun ranskalainen koki kipua vasemmassa polvessaan. Virhe havaittiin yli kolme viikkoa myöhemmin.
Lopulta Mbappén vasemmassa polvessa havaittiin osittainen repeämä. Tätä seuranneen huilin jälkeen ranskalainen on ollut välillä jaksoja sivussa vaivan takia. Vieläkään polvi ei ole palautunut entiselleen.