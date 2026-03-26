Legendaarisen englantilaisen jalkapalloseuran Liverpoolin yksi legendaarisimmista pelaajista, egyptiläishyökkääjä Mohamed Salah ilmoitti tällä viikolla jättävänsä seuran tämän kauden jälkeen. Salahilla, 33, on ollut totuttua vaisumpi kausi, mutta maalintekomestarilla riittäisi silti vielä ottajia.

Salahin todennäköisimmäksi seuraavaksi osoitteeksi on spekulaatioissa arveltu Saudi-Arabian liigaa, ja ESPN-sivusto heitti lisää löylyä kiukaalle pian Salahin ilmoituksen jälkeen. ESPN:n lähteiden mukaan Salahin kintereillä on etenkin saudiseura al-Ittihad, joka säväytti vuonna 2023 tarjoamalla Liverpoolille Salahista peräti 150 miljoonaa puntaa eli noin 170 miljoonaa euroa.

ESPN:n lähteen mukaan al-Ittihadin ohella saudiseuroista vain al-Qadsiahilla on rahkeita ja ennen kaikkea kiinnostusta haastaa al-Ittihad kilpajuoksussa Salahista. Saudiliigan kärkijoukkueista Cristiano Ronaldon al-Nassr, al-Hilal tai al-Ahli eivät ESPN:n lähteen mukaan ole havittelemassa Salahia.