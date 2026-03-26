Israel kertoo Iranin ampuneen jälleen ohjuksia maata kohti torstaina. Katso video aamun osumasta yltä.
Iranilaisen ohjuksen jäänteet osuivat Kafr Qassemin kaupunkiin lähellä Tel Avivia torstaiaamuna.
Valvontakamera tallensi hetken, kun pysäköityyn autoon osuneet jäänteet saivat ajoneuvon heittämään volttia ilmassa.
Vain hetkeä aiemmin kaksi miestä olivat poistuneet auton läheisyydestä.
Kaupungin pormestarin mukaan useat kaupungin taloista kärsivät vaurioita iskuissa, joissa hänen mukaansa käytettiin rypäleaseita.
Reuters on pystynyt vahvistamaan videon kuvauspaikan ja -ajan.
Iran on kohdistanut torstaina ohjushyökkäyksiä myös Jerusalemiin ja Tel Aviviin.
Myös Israel jatkoi torstaina iskujaan Iraniin. Asevoimien mukaan aamulla oli menossa "laajamittainen iskuaalto Iranin infrastruktuuria vastaan".