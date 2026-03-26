Ylen toimittaja Laura Arffman otti alle kouluikäisen lapsensa mukaan kuntosalille. Pian salin henkilökunta kehotti Arffmania ja hänen lastaan poistumaan kuntosalilta sääntöihin vedoten.

Ylen urheilutoimittaja Laura Arffman kertoo Instagramin Tarinat-osiossa, että hän joutui poistumaan kuntosalilta, koska hänellä oli lapsi mukanaan.

Hän kertoo käyneensä helsinkiläisellä kuntosalilla lapsensa kanssa viime vuonna kolme kertaa ja tänä vuonna tämän yhden kerran.

Näistä kerroista kolmena heidät pyydettiin poistumaan salilta vedoten kuntosalin sääntöihin, joiden mukaan alle 15-vuotiaat eivät saa turvallisuussyistä liikkua kuntosalin tiloissa.

Hän ihmettelee kirjoituksessaan sitä, miten hänen lapsensa voi olla häiriöksi tai vaaraksi muille kuntosalilla oleville.

– Säännöt ovat säännöt, mutta en vaan silti ymmärrä, miten pääosin nurkassa istuva lapsi voi olla vaaraksi tai häiriöksi? Miten ihmeessä näille näytetään esimerkkiä säännöllisestä liikunnasta, jos se toteutuu vain silloin, kun tuijotan hänen viikoittaista harrastustaan vierestä? Arffman kyselee.

Hän painottaa vielä, että ei itse koe, että hänen lapsestaan olisi ollut häiriötä muille. Hän ei myöskään halua, että hänen lapsensa saa liikaa ruutuaikaa ja joutuisi vain istumaan puhelin kädessään sen ajan, kun Arffman itse kuntoilee.