Luulajan suomalaishyökkääjä Markus Nurmi koki kovia Frölundaa vastaan pelatussa puolivälieräsarjan neljännessä ottelussa.
Nurmi sai toisessa erässä maalineduskahakassa Henrik Tömmernesin mailan voimalla kasvoihinsa. Samalla hetkellä Anton Levtchi laukoi Luulajalle 2–3-kavennuksen.
Mailaosuma teki rajua jälkeä Nurmen kasvoihin ja suomalainen jätti kaukalon verta vuotavana. Tömmernes sai tilanteesta vain kahden minuutin rangaistuksen korkeasta mailasta.
Nurmi pystyi myöhemmin palaamaan takaisin kaukaloon.
Suomalaistähdet olivat ottelussa muutoinkin näkyvässä roolissa. Luulajan Eetu Koivistoinen teki kolmanteen jatkoerään edenneessä maratonottelussa kaksi maalia. Oskari Laaksonen ja Otto Leskinen pääsivät niin ikään pisteille.
Jere Innala puolestaan vastasi Frölundan 2–0-osumasta.
Laaksonen laukoi ensimmäisessä jatkoerässä kiekon maaliin, mutta osuma hylättiin maalivahdin estämisen vuoksi.
Ottelu päättyi lopulta Luulajan 4–3-voittoon. Mathias Brome teki ratkaisumaalin ajassa 117.29. Ottelu oli SHL-historian toiseksi pisin.
Luulaja johtaa ottelusarjaa nyt voitoin 3–1.