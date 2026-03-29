Tampereen Ilves kukisti KalPan joukkueiden välisessä puolivälieräavauksessa maalein 3–1.
Isäntäjoukkue Ilves aloitti ottelun terävästi. Joukkue iski avauserän puolivälissä kiekon kahdesti KalPan verkkoon 37 sekunnissa Erik Borgin ja Peter Quennevillen johdolla.
KalPa paransi peliään toisessa erässä ja palkinnoksi Konsta Kapanen toi vierailijat maalin päähän.
Sen suurempaa kiriä KalPa ei saanut enää aikaiseksi. Matias Mäntykivi naulasi loppulukemat 3–1 tyhjään maaliin.
Ottelusarja jatkuu tiistaina Kuopiossa.