Pelastuslaitos kertoo saaneensa tänään automaattisen palohälytyksen Joensuu Areenaan.
Pelastushenkilöstön päästessä kohteeseen havaittiin, että pesäpallo-ottelun yleisö oli asiaan kuuluvasti poistunut rakennuksesta ulos.
Pelastaja meni selvittämään hälyttänyttä kohdetta, joka järjestelmän perusteella vaikutti olevan palopainike. Palopainike on rakennuksen seinällä oleva punainen painike, josta voi tehdä palohälytyksen hätäkeskukseen.
– Hälyttänyt painike löytyi. Painike oli rikkoontunut, oletettavasti painikkeeseen oli osunut pesäpallo!, todetaan pelastuslaitokselta hämmästyneenä.
Kiinteistönhoito huolehtii uuden painikkeen rikkontuneen tilalle. Pelastuslaitokselta kerrotaan, että osumasta huolimatta tilanne päättyi onnellisesti ja peli pääsi jatkumaan.