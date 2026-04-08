Pääradan vaurio saataneen korjattua torstaiaamuun mennessä.

Pääradalla Purolan ja Jokelan välillä on kaapelivaurio, kertoo Fintrafficin rataliikennekeskus. Vauriosta johtuen junat kulkevat Helsingin ja Riihimäen välillä 10–20 minuuttia aikataulusta myöhässä.

Turvalaitekaapelit ovat vaurioituneet maanrakennustöissä, jotka liittyvät lisäraiteiden rakentamiseen Pasilan ja Riihimäen välille. Kaikkia vauriopaikkoja ei ole vielä löydetty, mutta useampi työryhmä etsii vauriokohtia.

Kun kaikki vauriot on löydetty, aloitetaan kaapeleiden korjaus. Arvio korjaustöiden valmistumisesta tällä hetkellä on torstaiaamuna kello kuusi.