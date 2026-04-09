Jääkiekon NHL:ssä Buffalo Sabres haki vierasvoiton New York Rangersista. Buffalo vei voiton maalein 5–3.
Buffalon maalilla oli vuorossa suomalaisvahti Ukko-Pekka Luukkonen, jolle kertyi 17 torjuntaa.
Luukkonen on juhlinut viime aikoina maalilla tiuhaan voittoja. Tuoreimmista 13 Luukkosen pelaamasta ottelusta 10 on päättynyt Buffalon voittoon.
Buffalo on jo varmistanut paikkansa pudotuspeleissä, kun taas New York Rangersin kausi päättyy runkosarjaan.
Buffalolle pudotuspelipaikka on ensimmäinen vuosiin, sillä Buffalo on pelannut NHL:n pudotuspelejä viimeksi kaudella 2010–2011. Tämän jälkeen seura jäi pudotuspelien ulkopuolelle 14 peräkkäisenä kautena, mikä on NHL:n ennätys.