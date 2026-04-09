



Etusivu Videot Tuoreimmat Luetuimmat Odota

Valtaosa Mikael Agricolan luomista sanoista on yhä käytössä – tämä oli niistä ensimmäinen

1:49 MTV Uutiset vieraili Agricola-museossa.

Julkaistu 09.04.2026 06:32

Tänään vietetään Mikael Agricolan eli suomen kielen päivää. Agricolan sanakirja sisältää yli 9000 sanaa, joista kaksi kolmasosaa on edelleen käytössä. Hänen käsialaansa ovat esimerkiksi omatunto, esikuva ja paikkakunta. Suomen kirjakielen ja kirjallisuuden isän elämäntyötä vaalitaan hänen synnyinseudullaan Pernajassa. Suomen ainoa Agricola-museo sijaitsee Pernajassa, Agricolan synnyinpitäjässä. – Tämä on Pernajan vanha ruotsinkielinen alakoulu ja tämä on aika luonteva paikka museolle, koska tämä on kivenheiton päässä Agricolan syntymäkodista, kertoo projektisuunnittelija Elina Mieskolainen Pernajan Agricola-talosta. Tuovi Putkonen on pukeutunut keskiaikaisen naisen asuun. Vasemmalla näkyvä hahmo esittää nuorta Mikael Agricolaa.MTV Agricola oli ison talon poika Syntymäkodin paikalla on muistokivi. Agricola syntyi noin vuonna 1510. – Silloin tehtiin veroluetteloja ja kaikki merkittiin kirjoihin, jopa talon karjan määrä. Siellä oli neljä lehmää, kaksi hevosta ja neljä lammasta. Agricolan kotitalo oli suhteellisen iso talo. Siellä voitiin pitää käräjiä ja hän ei ollut mikään köyhän kalastajan poika. Sakari Topelius on luonut sellaisen myytin, tietää Pernajan Agricola-seuran kunniapuheenjohtaja Tuovi Putkonen. Agricola asui Pernajassa 12-vuotiaaksi asti. Silloin hänet lähetettiin Viipuriin opiskelemaan. Agricolan sanat ovat säilyneet

Agricolalle kuuluneita esineitä ei ole säilynyt, mutta Tuovi Putkonen on pukeutunut asuun, jollaista Mikael Agricolan äiti tai täti olisi voinut käyttää.

Museossa on muun muassa näköispainos Agricolan Abckiriasta, joka julkaistiin vuonna 1543. Se on ensimmäinen suomenkielinen painettu kirja.

– Tämä on siis aapinen, joka sisältää myös katekismuksen. Tämä kirja ei ollut tarkoitettu tavalliselle kansalle vaan papeille ja virkamiehille, joiden haluttiin oppivan suomen kieltä, toteaa Putkonen.

Agricolan sanakirja sisältää yli 9000 sanaa, joista kaksi kolmasosaa on edelleen käytössä. Esimerkiksi hallitus, isänmaa, omatunto ja paikkakunta ovat Agricolan käyttöön ottamia sanoja.

Catti oli ensimmäinen sana

Ihan ensimmäinen suomen sana, jonka Agricola kirjoitti, oli tiettävästi kissaan viittaava Catti.

– Hän kirjoitti sen Lutherin postillan marginaaliin. Hän jo hyvin nuorena miehenä rupesi keräämään kirjoja ja hänellä oli hyvin mittava ja kallisarvoinen kirjasto. Sanotaan, että siihen aikaan kirja oli niin arvokas, että se oli lehmän hintainen, sanoo Putkonen.

Agricolan kiinnostus suomen kieleen liittyy uskontoon.

– Uskonpuhdistukseen liittyy sellainen ajatus, että kansalle pitää kertoa Jumalan sanaa sen omalla kielellä. Suomalaisten saattaminen Jumalan sanan ääreen suomen kielellä oli hänen tavoitteensa, arvioi Putkonen.

Kiistaa Agricolan äidinkielestä

Tutkijat kiistelevät edelleen siitä, oliko Agricolan äidinkieli suomi vai ruotsi. Pernaja oli jo keskiajalla kaksikielistä aluetta.

– Täällä Pernajassa asuvalle ihmiselle on aivan luonnollista, että hän on kaksikielinen. Se, että hän hallitsi niin hyvin suomen kielen, kertoo siitä, että perheessä ainakin toinen vanhemmista on ollut suomenkielinen, uskoo Putkonen.

Agricola on Pernajassa edelleen tärkeä henkilö ja hänen muistoaan halutaan vaalia.

– Meille se on tärkeää ja me halutaan viedä sitä perintöä ja hänen kulttuurista perintöään eteenpäin. Kyllä se on selkärangassa olemassa, että me olemme Mikaelin pitäjästä kotoisin, miettii Mieskolainen.

Kielen säilyminen ei ole itsestäänselvyys

Agricola-talossa järjestetään monenlaisia kulttuuritapahtumia, konsertteja, näyttelyjä ja esitelmiä.

– Tämä on sekä kulttuuriin että jonkin verran yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen liittyvä talo. Olemme aika varmoja siitä, että Mikael siellä 500 vuoden päässä on aika iloinen siitä, että hänen perintöään ja muistoaan tällä tavalla viedään eteenpäin ja kunnioitetaan, toteaa Mieskolainen.

Agricolan luoman suomen kielen säilyminen myös tulevaisuudessa ei ole itsestäänselvyys. Esimerkiksi monessa yrityksessä käyttökieli on jo englanti.

– Siitä voi olla huolissaan, koska suomalaisia on niin vähän. Pienten kielten osana usein on, että ne vähitellen katoavat, mutta pidetään kiinni suomen kielestä, toivoo Putkonen.