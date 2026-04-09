Ässien konkaripelaaja Roope Talaja on keväällä kukkeimmillaan. 37-vuotias hyökkääjä on latonut kiekkoa verkkoon hurjalla prosentilla.
Talaja oli tiistaina Ässien vierasryöstön takuumies, kun hän paukutti joukkueensa kaksi ensimmäistä maalia 5–1-voitossa SaiPasta.
Ässät siirtyi puolivälieräsarjassa nyt 3–2-johtoon ja sillä on paikka edetä lauantaina sensaatiohenkisesti välieriin.
Konkariosastoa edustava Talaja on ollut maalivainunsa osalta poikkeuksellisessa kevätvireessä. Runkosarjassa hän pelasi vain 26 ottelua ja iski viisi maalia.
Pudotuspeleissä on kasassa nyt jo sama määrä eli viisi kaappia. Talaja on pelannut yhtä monta ottelua, sillä hän oli sivussa kokoonpanosta viiden pelin pätkän K-Espoo-sarjan lopusta alkaen.
Viidellä osumalla irtoaa tässä vaiheessa pudotuspelien jaettu maalipörssin kärkisija, mutta porilaisten nelosketjun laituri erottuu huomattavasti edukseen.
SM-liigan tilastoinnin mukaan Talaja on nimittäin tehnyt viisi osumaa käsittämättömällä 50 prosentin laukaisutarkkuudella. Hän on siis päässyt käyttämään kutiaan vain kymmenen kertaa.
Neljästä muusta viisi maalia tehneestä pelaajasta toiseksi vähiten on laukonut Ilveksen Jens Lööke, jolla on 22 tilastoitua laukausta. Muut viidesti osuneet ovat KalPan Cade Borchcardt (24 laukausta), HPK:n Sami Päivärinta (25) ja Ässien Sakari Kostilainen (28).
Talajan älytöntä virettä korostaa saadun vastuun määrä. Jarruketjun mies on pelannut keväällä keskiarvolta 11.18 minuuttia, kun vitoskerhon toisessa ääripäässä HPK:n Päivärinta tahkosi yli 20 minuutin siivuja.
Viiteen maaliin käytetyt laukaukset: