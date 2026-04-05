Moni pitää jalokivitaiteen huippuna Fabergén keisarillisia pääsiäismunia, jotka syntyivät aikoinaan Pietarissa. Kaksi niistä on suunnitellut tuntemattomaksi jäänyt suomalainen, Alma Pihl.
Suomalaistaustaisen Alma Pihlin suunnittelema talvimuna myytiin vuoden 2025 lopulla Lontoossa noin 26 miljoonalla eurolla huutokaupassa. Tästä huolimatta Alma Pihl on monelle suomalaiselle tuntematon nimi.
– Hän ei koskaan tiennyt olevansa mikään suuruus, ja hän kuoli tietämättä tätä suuruuttaan, sanoo kulttuurineuvos Eero Niinikoski Viiden jälkeen -ohjelmassa.
Isä eteni Fabergén palvelukseen ja sai tehtäväkseen uuden Moskovan konttorin vetämisen, mutta kuoli Alman ollessa 9-vuotias. Perhe muutti Pietariin.
Alma Pihl syntyi Moskovassa 1888 ja muutti Suomeen Venäjän vallankumouksen jälkeen 1921. Hänen isänsä oli kotoisin Uudeltamaalta.
Pietarissa Alma Pihl pääsi Fabergén tiloihin sukulaiskytköksen kautta. Äidin veli Albert Holmström työskenteli siellä ja piti omaa pajaa.
Pihl aloitti työn Niinikosken mukaan arkistotehtävissä. Hän piirsi valmiita esineitä ja hinnoitteli niitä ja opetteli järjestelmällisesti, mitä Fabergén nimellä tehtiin ja miksi.
Jääkukat ikkunassa inspiraationa
Vähitellen Pihl pääsi tekemään omia töitä, ja niistä osa alkoi erottua. Niinikosken mukaan käänne liittyi tilaukseen, jonka teki Emanuel Nobel, Alfred Nobelin veljenpoika. Tarkoitus oli tilata liikelahjoja, mutta niiden ei pitänyt olla liian kalliita.
Pihl sai inspiraation talvisesta Pietarista ja työhuoneen ikkunasta.
– Oli kylmä pakkaspäivä Pietarissa ja hänen työhuoneensa ikkunassa oli jääkukkia. Silloin hän hoksasi, että tuosta otetaan nyt se aihe, sanoo Niinikoski.
Kyse oli rintakorusta, jota Niinikoski kuvasi Pihlin läpimurroksi ennen suuria pääsiäismunia. Myös talvimunan suunnittelussa on hyödynnetty jäiseen ikkunaan muodostuneita kuvioita.
Keisarillinen tilaus
Niinikosken mukaan Pihl oli Fabergén ateljeessa ainoa naissuunnittelija. Keisarillinen hovi oli tilannut Fabergenilta tasaisin väliajoin koristeellisia pääsiäismunia.
Kun hovi tilasi jälleen uuden pääsiäismunan, tehtävä annettiin Alma Pihlille ikään kuin kokeeksi.
Talvimuna tilattiin vuonna 1913 lahjaksi keisari Nikolai II:lta hänen äidilleen Maria Fjodorovnalle.
Talvimunassa on 4 580 kiveä ja että työ on ollut teknisesti poikkeuksellisen vaativa. Vuorikristalliin on tehty platinasta istutuksia tavalla, jossa lopputulosta ei voi nähdä ennen kuin työ on valmis.
Talvimunan lumihiutalemotiivin kerrottiin saaneen alkunsa huurteisesta ikkunakuviosta, jonka sisällä on yllätys, pieni kukkakori. Korin ajatellaan symboloivan kevättä talven jälkeen.
Vuotta myöhemmin syntyi ristipistosmuna eli mosaiikkimuna. Sen idea ei Niinikosken mukaan tullut hovin toiveista vaan kotipiirin havainnosta.
– Alma seurasi yhtenä iltana anoppinsa ristipistotöitä ja keksi, että tässä se on: tehdään muna, johon pannaan sitten ristipistoja, sanoo Niinikoski.
Niinikosken mukaan keisarillinen hovi tilasi kaikkiaan yli 50 pääsiäismunaa, mutta Pihlin kaksi munaa erottuivat uudella tyylillään. Hänen mukaansa erityisesti mosaiikkimuna edusti “uutta aikakautta” ja oli moderni.
Vallankumous vei ateljeen ja toi Suomeen
Vuoden 1917 vallankumous katkaisi Pihlin Fabergé-uran. Pihl muutti puolisonsa Nikolai Kleen kanssa Suomeen vuonna 1921 Nansen-passilla. Niinikosken mukaan Nikolai oli työskennellyt Pietarissa Kymi-yhtiön myyntikonttorissa, ja kun konttori suljettiin, yhtiö kutsui hänet Kuusankoskelle pääkonttoriin.
Kuusankoskella Pihlin elämä alkoi aivan toisenlaisena kuin Pietarissa. Hän oli Niinikosken mukaan pitkään kotirouva. Hän sai lopulta töitä Kuusankosken ruotsinkielisestä koulusta piirustuksen ja kaunokirjoituksen opettajana vuonna 1927.
Niinikoski esitteli Viiden jälkeen -ohjelmassa valokuvan vuodelta 1947, jossa Pihl istuu opettajatovereidensa kanssa vähän ennen eläkkeelle jäämistään.
Pihl vaikeni täysin taustastaan Kuusankoskella ja hänen oppilaansa kutsuivat häntä "Täti-Almaksi".
Tältä näyttää Alma Pihlin suunnittelema toinen keisarillinen pääsiäismuna, joka on osa Britannian kuninkaallista kokoelmaa.
Nimi maailmalle vasta 1985
Pihlin tarina kääntyi vielä kerran, mutta vasta hänen kuolemansa jälkeen. Niinikosken mukaan hänen Fabergé-aikaiset luonnoskirjansa tulivat julkisuuteen Lontoossa vuonna 1985.
Niistä tehtiin artikkeli ammattilehteen, ja sen sattui lukemaan Yhdysvaltain ensimmäinen nainen, Jacqueline Kennedy. Hän ehdotti aiheesta kirjan kirjoittamista.
Niinikosken mukaan vasta tämän jälkeen Alma Pihlistä tuli maailmankuulu.
