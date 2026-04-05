Moni pitää jalokivitaiteen huippuna Fabergén keisarillisia pääsiäismunia, jotka syntyivät aikoinaan Pietarissa. Kaksi niistä on suunnitellut tuntemattomaksi jäänyt suomalainen, Alma Pihl.

Suomalaistaustaisen Alma Pihlin suunnittelema talvimuna myytiin vuoden 2025 lopulla Lontoossa noin 26 miljoonalla eurolla huutokaupassa. Tästä huolimatta Alma Pihl on monelle suomalaiselle tuntematon nimi.

– Hän ei koskaan tiennyt olevansa mikään suuruus, ja hän kuoli tietämättä tätä suuruuttaan, sanoo kulttuurineuvos Eero Niinikoski Viiden jälkeen -ohjelmassa.

Pihlin toinen tunnettu pääsiäismuna, ristipistosmuna eli mosaiikkimuna, kuuluu Britannian kuninkaalliseen kokoelmaan. Lisäksi Pihl suunnitteli Fabergélle noin 2 000 erilaista korua.

"Se ainoa oikea nimi oli Fabergé"

Niinikosken mukaan Pihlin vaikeneminen omasta taustastaan liittyi ennen kaikkea aikakauteen. Suunnittelijat olivat Fabergén nimen takana, ja tuotteet myytiin yhden brändin kautta.

– Se ainoa oikea nimi oli Fabergé. Sillä myytiin kaikki tuotteet, sanoo Niinikoski.

Pihl ei Niinikosken mukaan koskaan edes ymmärtänyt, millaisiin mittasuhteisiin hänen työnsä myöhemmin kasvaisi.

Moskovasta Pietariin ja tie ateljeeseen

Pihlin tarina alkaa Niinikosken mukaan Moskovasta, jossa hän syntyi vuonna 1888. Tausta oli osin suomalainen, sillä hänen isänsä oli Uudeltamaalta ja oli lähtenyt Venäjälle kultasepän oppiin.