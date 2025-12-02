Harvinainen muna tehtiin aikanaan Venäjän kuninkaallisille.
Vuonna 1913 valmistunut Fabergén Talvimuna myytiin huimaan hintaan Christie'sin huutokauppatalossa Lontoossa.
Muna myytiin 22 895 000 punnan hintaan, joka euroissa tarkoittaa runsasta 26 miljoonaa euroa.
Julkisuudessa oli arvioitu, että alun perin Venäjän kuninkaallisille tehty muna myydään noin 25 miljoonan euron hintaan.
Kristallimunaa koristavat muun muassa platina ja tuhannet timantit. Kuviointinsa inspiraation se on saanut kuurankukista.
Suunnittelijalla suomalaistausta
Arvomunalla on vahva suomalaistausta. Talvimunan suunnitteli nimittäin suomalaisen jalokiviseppämestarin Knut Oskar Pihlin tytär, Alma Pihl.
Alma Pihl, joka työskenteli Fabergélla Pietarissa 1900-luvun alussa, erikoistui koruihin ja koriste-esineisiin.