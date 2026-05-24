Presidentti Alexander Stubb sanoo, että Suomi tuomitsee Israelin kansallisen turvallisuuden ministerin Itamar Ben-Gvirin käytöksen Gaza-avustuslaivueen aktivisteja kohtaan.
Stubb vastasi yleisön kysymyksiin Tasavallan presidentin kyselytunnilla Ylellä.
Stubbilta kysyttiin kyselytunnilla myös, miksi Suomi hankkii aseita Israelista. Stubb sanoi Suomen hankkivan puolustukseensa parasta, mitä markkinoilta saa, Venäjän hyökkäyssodan vuoksi.
Useat maat tuomitsivat Gaza-avustuslaivueen aktivistien kohtelun sen jälkeen, kun ministeri Ben-Gvir nöyryytti Israelin kiinni ottamia aktivisteja keskiviikkona julkaistulla videolla.