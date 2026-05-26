Sveitsi tarjoili Leijonille kylmän suihkun MM-kisojen huippuottelun alkuminuuteilla.

Sveitsi iski ensi kertaa jo 40 sekunnin kohdalla Attilio Biascan toimesta. Lisää tuli Ken Jagerin lavasta reilut kolme minuuttia myöhemmin.

Karmeaa löylytystä Leijonille: Sveitsi 2–0-johtoon pikatahtia.

– Tämä on hyvä paikka Leijonille opetella näihin tosipeleihin taas. Nyt maksetaan virheistä, jos niitä tehdään, MTV Urheilun asiantuntija Jesse Joensuu linjasi toisen maalin jälkeen.

MM-kisojen ottelut Sveitsi–Suomi ja Tshekki–Kanada käynnistyivät kello 21.20. Niiden avauserät ovat kesken. .

Hahmotelma MM-puolivälieristä

A1 Sveitsi/Suomi – B4 Ruotsi (ratkeaa kello 21.20 alkavan ottelun SUI–FIN pohjalta)

A2 Suomi/Sveitsi – B3 Tshekki/Norja (ratkeaa kello 21.20 alkavien ottelujen SUI–FIN ja CZE–CAN pohjalta)

A3 Latvia – B2 Norja/Tshekki (ratkeaa kello 21.20 alkavan ottelun CZE–CAN pohjalta)

A4 Yhdysvallat – B1 Kanada (varmistunut)

Puolivälierät pelataan torstaina kello 17.20 ja 21.20 alkaen.