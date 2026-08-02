Mustat aukot ovat hankalia kohteita tutkia. Niistä kun ei pääse valokaan pakoon.

Mustat aukot ovat sangen mystisiä ja kiinnostavia avaruuden tutkimuskohteita. Mikäli musta aukko ei aktiivisesti ahmi naapurustonsa kosmisia kohteita sisuksiinsa, niin niiden olemassaoloa on vaikea todentaa, etenkin jos puhutaan tähden massaisista pienemmistä mustista aukoista.

Tähtitieteilijät ovat mallintaneet Linnunrataa selvittääkseen kuinka paljon kotigalaksissamme saattaa piileskellä tähden massaisia mustia aukkoja.

Lukumäärä on päätä huimaava: Linnunradan ”alamaailmassa” saattaa nimittäin majailla noin 170 miljoonaa mustaa aukkoa.

Lue myös: Tutkijoilta hulppea video kuuluisan mustan aukon suihkuilmiöstä

Mallinnuksessa on koitettu lisäksi ennakoida, mihin päin galaksiamme kyseiset mustat aukot olisivat hajautuneet ja minkä kokoisia ne saattavat olla.

Tarkoituksena on luoda eräänlainen tiekartta galaksimme tulevaa havainnointia varten.

Gaia-satelliitti tiedoista koostettu kuva Linnunradasta.ESA/Gaia/DPAC

Tutkimuksen esiversio on julkaistu arXiv-palvelussa samaan aikaan, kun tutkimus on vertaisarvioitavana.

Virtuaalisia Linnunratoja tarkastelussa