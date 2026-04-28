A-Klinikka siirtyy Attendon omistukseen.

Attendo Suomi ostaa päihde- ja riippuvuushoitoon erikoistuneen A-klinikka Oy:n. Hoivapalveluyritys kertoo asiasta tiedotteessaan.



A-klinikka tuottaa päihde- ja riippuvuuspalveluita hyvinvointialueille ja Helsingin kaupungille. A-klinikoilla työskentelee 300 sosiaali- ja terveysalan ammattilaista, ja sen päihde- ja riippuvuuspalvelut tuottavat vuositasolla 70 000 hoitovuorokautta.



Tällä hetkellä omistaja on A-klinikkasäätiö. Kauppa astuu voimaan, kun tarvittavat luvat on saatu. Viranomaishyväksyntöjen arvioidaan valmistuvan kesään mennessä.