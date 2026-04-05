Arsenal kärsi sokkitappion Southamptonille jalkapallon Englannin cupin puolivälierissä lauantaina.

Valioliigan sarjakärki hävisi Englannin kakkostasolla pelaavalle Southamptonille maalein 1–2 ja putosi siten jatkosta.

Ross Stewart vei isäntäjoukkue Southamptonin johtoon ensimmäisellä puoliajalla, mutta Arsenalin ruotsalaishyökkääjä Viktor Gyökeres tasoitti ottelun toisella puoliajalla. Southamptonin voittomaalin iski ottelun 85. minuutilla Shea Charles.

Arsenal-luotsi Mikel Arteta hämmästeli joukkojensa surkeaa puolustamista.

– Tulos ja varsinkin tapa, jolla puolustimme, olivat pettymyksiä. Hallitsimme peliä mielin määrin vastustajan rangaistusalueella ja sen ympärillä. Ensimmäisen maalin päästimme meille erittäin epätyypillisellä tavalla, ja toinenkin tuli suorasta pelitilanteesta, Arteta kertasi BBC:n mukaan.



Aiemmin lauantaina puolivälieristä jatkoon etenivät Manchester City ja Chelsea.