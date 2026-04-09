Qassem on johtanut Hizbollahia lokakuusta 2024.
Israelin asevoimat sanoo tappaneensa Hizbollahin korkeimman johtajan Naim Qassemin.
Hizbollah ei ole vahvistanut asiaa.
73-vuotias Qassem on yksi Hizbollahin perustajista.
Keskiviikkona Israelin puolustusministeri Israel Katz sanoi maan asevoimien tehneen suuren sarjan iskuja Libanoniin.
Iskujen kohteena olivat puolustusministerin mukaan "sadat Hizbollahin taistelijat". Samalla Katz sanoi, että nyt väitetysti tapetun Hizbollah-johtaja Qassemin "vuoro tulee myös".
