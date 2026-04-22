Televisiosta ja sosiaalisesta mediasta tuttu Eveliina Uosukainen ja hänen kihlattunsa Joni Rintala keskustelevat Podimo-palvelussa ilmestyvän Rintalan perhe -podcastinsa uudessa jaksossa riitelemisestä.
Pariskunta paljastaa, että heidän välilleen alkoi tulla riitoja sen jälkeen, kun he muuttivat saman katon alle viime vuonna.
Eripuraa syntyi muun muassa siitä, kun Rintala odotti Uosukaisen ottavan enemmän koppia hänen lastensa hoitamisesta. Parilla ei vielä tuolloin ollut yhteistä lasta.
– Verrastin sinua omassa mielessäni heti valmiiseen vanhempaan, ja reagointini asioihin oli sitä luokkaa, Rintala sanoo jaksossa.
Joni Rintalan ja Eveliina Uosukaisen ensimmäinen yhteinen lapsi syntyi tammikuussa.
Toinen riitaa aiheuttanut asia on ollut Rintalan kokemus siitä, että alkuhuuman laannuttua ja suhteen arkistuttua Uosukainen ei aina huomaa häntä. Aiemmin Rintala koki saaneensa Uosukaisen täyden huomion, mutta nyt tilanne on hänen mukaansa toinen.