



Etusivu Videot Tuoreimmat Luetuimmat Odota

Podcast: Riitely alkoi, kun Eveliina Uosukainen ja Joni Rintala muuttivat yhteen: "Minua ei välttämättä huomata ollenkaan"

8:43 Haastattelu maaliskuulta: Somesta tutut Eveliina Uosukainen ja Joni Rintala vauva-arjen pyörteissä

Julkaistu 40 minuuttia sitten

Eveliina Uosukainen ja Joni Rintala kertovat Rintalan perhe -podcastissaan, että avoliiton myötä heidän parisuhteessaan alkoi ilmetä riitoja. Televisiosta ja sosiaalisesta mediasta tuttu Eveliina Uosukainen ja hänen kihlattunsa Joni Rintala keskustelevat Podimo-palvelussa ilmestyvän Rintalan perhe -podcastinsa uudessa jaksossa riitelemisestä. Pariskunta paljastaa, että heidän välilleen alkoi tulla riitoja sen jälkeen, kun he muuttivat saman katon alle viime vuonna. Eripuraa syntyi muun muassa siitä, kun Rintala odotti Uosukaisen ottavan enemmän koppia hänen lastensa hoitamisesta. Parilla ei vielä tuolloin ollut yhteistä lasta. – Verrastin sinua omassa mielessäni heti valmiiseen vanhempaan, ja reagointini asioihin oli sitä luokkaa, Rintala sanoo jaksossa. Joni Rintalan ja Eveliina Uosukaisen ensimmäinen yhteinen lapsi syntyi tammikuussa. Lue myös: Näin Eveliina Uosukainen ja Joni Rintala tapasivat: "Tuntui, että maa olisi tärissyt jalkojen alla" Toinen riitaa aiheuttanut asia on ollut Rintalan kokemus siitä, että alkuhuuman laannuttua ja suhteen arkistuttua Uosukainen ei aina huomaa häntä. Aiemmin Rintala koki saaneensa Uosukaisen täyden huomion, mutta nyt tilanne on hänen mukaansa toinen.

– Sinä ihailit minua kaikin puolin, tulit minua vastaan ja olit iloinen nähdessäsi minut. Kun arki alkoi pyörimään, niin se kaikki vaihtui räjähdysmäisen nopeasti siihen, että kun tulen kotiin, niin minua ei välttämättä huomata ollenkaan. Tapitat tietokonetta tai kännykkää, ja saattaa mennä tuntitolkulla, ennen kuin nostat päätäsi ruudusta. Se tuntui minusta tosi pahalta, Rintala sanoo.

Uosukainen tiedostaa, että hänen pitäisi olla enemmän läsnä. Hän kuitenkin huomauttaa, että hoitaa usein puhelimella työasioita.

Uosukainen ottaa myös kantaa Rintalan esiin nostamaan muutokseen huomionosoituksissa. Hän sanoo, että suhteen alkuaikoina kaksikko asui eri osoitteissa, ja tuolloin Rintala sai joka toinen viikko hänen täyden huomionsa ja energiansa, ja joka toinen viikko hän puolestaan keskittyi omiin juttuihinsa.

– Mutta sen jälkeen, kun muutimme yhteen, tuli raskaus. Se vei jo 30 prosenttia, sitten tulivat sinun lapsesi mukaan, se vei myös osan energiasta. Tuli aika paljon isompi koti, kaikki kotityöt ja tällaiset, Uosukainen luettelee.

– Sitten minun on tehtävä töitäkin, ja sinäkin olet siellä koko ajan. Ei ole niin, että toisella viikolla pystyy antamaan kaiken ja toisella ei. Totta kai se näkyi sinulle niin, että energia, jota saat, on sadan prosentin sijaan kaksikymmentä prosenttia, hän jatkaa.

Rintala tunnustaa olevansa heistä kahdesta useimmiten se, joka aloittaa riidat. Riiteleminen ei kuitenkaan ole hänen mielestään aina negativiinen asia.

– Se on mielestäni ihan positiivista, että jos on riitaa, niin on myös tahtotilaa olla suhteessa ja välität asioista. Minulle se on ainakin merkki siitä, että välität kumppanistasi, suhteestasi ja yhteisestä elämästänne, hän sanoo.

Alexia Tänav MTV Uutiset

