Sosiaalisessa mediassa pohditaan tumman pastan ja täysjyväpastan todellista eroa. Monelle niiden ero tulee yllätyksenä.
Keskustelusovellus Threadsissa pohditaan nyt erilaisten tummempien pastojen eroja.
Kauppojen pastahyllyistä voi löytää sekä tummaa pastaa että täysjyväpastaa. Nämä kaksi pastatuotetta eivät suinkaan ole sama asia.
– Tiesitkö, että tumma pasta ei automaattisesti tarkoita täysjyvää?! Mä tajusin tämän vasta äskettäin, Threadsissa ihmeteltiin.
– Siis oonko mä täysin turhaan ostanu pahaa pastaa?! toinen keskustelija hämmästeli.
Mitä eroa on täysjyväpastalla ja tummalla pastalla?
Täysjyväpastaa valmistetaan nimensä mukaisesti täysjyväjauhoista. Jauhot sisältävät jyvän kaikki osat, eli jauhatuksessa jyvästä ei ole poistettu mitään eikä siihen ole lisätty mitään.
Kaikki ravintoaineet säilyvät, kuten ne ovat vehnän jyvässä, eli mukana ovat ydinosa, alkio ja lesekerrokset. Pastaa saa sanoa täysjyväpastaksi, kun vähintään puolet käytetyistä jauhoista on täysjyvää.
Tumma pasta valmistetaan sen sijaan tummista jauhoista, joka on jyvän välikerrosta. Jauhoissa on osa alimmista kuorikerroksista eli leseestä ja aleuronikerroksesta, mutta ei alkiota.
Tummassa jauhossa on käytännössä tiivistettynä jyvän ravintorikkaus. Siksi siinä on täysjyvää enemmän muun muassa proteiinia, kivennäisaineita ja B-ryhmän vitamiineja.